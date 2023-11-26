عشبة طبية تساعد على تقليل الوزن بسهولة.. احذر تناولها في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الطب العشبي يمثل جزء مهما من تراث الطب التقليدي في العديد من الثقافات، ويشمل الاعتماد على مجموعة كبيرة من النباتات والأعشاب والمركبات الطبيعية التي تُستخدم للعلاج والتخفيف من الأمراض.

عشبة تساعد على التنحيف

تستخدم العديد من الثقافات الأعشاب الطبية لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض والحالات الصحية بما في ذلك السكري والتخسيس وغيرها، وفي السنوات الأخيرة ظهرت عشبة جديدة تستخدم بقوة في الهند وأستراليا لأغراض عدة بينها التنحيف وخفض مستوى السكر في الدم.

عشبة الجيمنيما قد تحتوي على بعض المركبات النشطة التي يُعتقد أنها تساهم في علاج الأمراض، رغم أنها لم تثبت بشكل كامل علميًا من خلال إجراء الأبحاث العلمية عليها، لكن العديد من المواقع الطبية العالمية أشارت إلى فائدتها في التنحيف وبعض الأمراض الأخرى.

يقول موقع «healthline» أن بعض الأبحاث الأولية أبرزت أن الجيمنيما قد تحتوي على مركبات تساعد في تحسين مستويات الطاقة وتقليل التعب والإجهاد، إلى جانب خفض مستوى السكر في الدم والمساهمة في مقاومة زيادة الوزن، لكن يجب قبل استخدامها استشارة الطبيب لما تحمله من آثار جانبية.

تناول نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام يساهمان بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة والصحة، ويمكن بجانبهما استخدام بعض الأعشاب الطبية، مثل عشبة الجيمنيما هالتي تعد من النبات الذي يستخدم في الطب الشعبي والتقاليد العلاجية في بعض المناطق.

وينمو هذا النبات في المناطق الاستوائية مثل آسيا وأمريكا الجنوبية، يُعتقد أن عشبة الجيمنيما تحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات النشطة التي قد تكون لها فوائد صحية وعلاجية محتملة.

تشير بعض الدراسات إلى أن الجيمنيما قد تحتوي على مركبات تساعد في تحسين مستويات الطاقة وتقليل التعب والإجهاد، وهناك بعض الادعاءات حول فوائد الجيمنيما في دعم عملية التخسيس وإنقاص الوزن، ولكن لا تزال هذه الافتراضات تحتاج إلى دراسات علمية إضافية لتأكيد صحتها.

الآثار الجانبية لتناول الجيمنيما

ويشير الموقع الطبي إلى ضرورة أخذ الحيطة عند استخدام الجيمنيما أو أي نوع من الأعشاب الطبية، ويفضل استشارة الطبيب قبل استخدامها للحصول على توجيهات محددة وتجنب أي تفاعلات سلبية محتملة مع الأدوية الأخرى.

تناول الجيمنيما قد يسبب بعض الآثار الجانبية والمخاطر، ومن هذه الآثار قد تشمل:

تأثيرات تفاعلية: الجيمنيما قد يتفاعل مع بعض الأدوية الأخرى، مثل الأدوية المضادة لتخثر الدم، والأدوية التي تؤثر على مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر حدوث تفاعلات غير مرغوبة.

مشاكل المعدة: قد تحدث مشاكل هضمية مثل غثيان وقيء واضطرابات في المعدة لدى بعض الأشخاص بسبب تناول الجيمنيما، قد تظهر تأثيرات جانبية أخرى مثل اضطرابات الكبد والتهيج الجلدي، ولكن هذه التأثيرات تختلف من شخص لآخر.