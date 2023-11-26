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حل سحري في 20 دقيقة لتنظيف مشغولاتك الذهبية.. ببلاش ووفري

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

حل سحري في 20 دقيقة لتنظيف مشغولاتك الذهبية

تجد الكثيرات صعوبة في تنظظيف الذهب خاصًة من يحتفظن بمشغولات ذهبية لفترات طويلة، أو من لديهن صيغة قديمة يردن تنظيفها وتلميعها ليعود إليها البريق واللمعان، لذلك تعرفي على خطوات حيلة سحرية تساعدك في مهمتك في المنزل دون اللجوء للصاغة في 20 دقيقة فقط، والتي تعتمد على نقع الذهب في محلول تنظيف الأطباق، بحسب موقع«southernliving» البريطاني.

تنظيف الذهب في 20 دقيقة

إذ كنتي تريدين تنظيف صيغتك والذهب القديم دون فقدان قيمته والذهاب للمحلات ودفعة تكلفة كبيرة، فقط استغلي محلول تنظيف الأطباق الموجود في بيتك وقومي بخلطه بالماء الدافئ في إناء، ثم ضيفي قطعة الذهب، ومن الأفضل تنظيف قطعة واحدة أو قطعتين فقط من المجوهرات الذهبية منعًا من حدوث أي خدش. 

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في الخطوة التالية انقعي الذهب لمدة 20 دقيقة على الأقل لكي تساعدي محلول الاطباق على عمل  تكسير لأي شحم أو قاذورات عالقة على الذهب.

فرشاة الأسنان

لا يخلوا منزلك من وجود فرشة أسنان قديمة، أو إضافية، لذلك إذا لم  تنجح حيلة محلول تنظيف الأطبقاي، افركي بفرشاة أسنان ناعمة إذا لزم الأمر، وهي حيلة تساعدك إذا كانت المجوهرات منحوتة بدرجة عالية أو متسخة بشكل كبير.

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الشطف والتجفيف:

ثم بعد الانتهاء من جميع المراحل السابقة قومي بشطف المجوهرات الذهبية بالماء العادي مع الحرص الشديد على استخدم قطعة قماش قطنية ناعمة لتلميع القطعة والتجفيف ويفضل أن تبعدي عن المنشفة الخشنة، أيضًا يفضل أن تبعدي عن التنظيف بمعجون الأسنان.

لماذا يجب عليك تنظيف مجوهراتك الذهبية؟

أولاً، أنت تريدين الحفاظ على المظهر الجميل لمجوهراتك الذهبية، إذ يتمتع الذهب المصقول بدقة بمظهر رائع يشبه المرآة يلمع ويلتقط الضوء بشكل لا مثيل له، وعندما يتلامس مع الزيوت الطبيعية لبشرتنا، فإنه يقلل من جودة الانعكاس، تمامًا مثل بصمات الأصابع على المرآة، كما أن التعرض للمستحضرات ومستحضرات التجميل وما إلى ذلك سيكون له نفس التأثير، لذلك من المهم تنظيف مجوهراتك بلطف بانتظام للحفاظ على مظهرها الأفضل.

والسبب الثاني لتنظيف الذهب الخاص بك هو للأغراض الصحية، فسوف تتراكم الأوساخ والأوساخ بمرور الوقت في أي منطقة غائرة من مجوهراتك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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