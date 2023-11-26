عنصر غير متوقع يجعلك ترغب في تناول الدهون كثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة أوميو بالسويد، أن الإفراط في استهلاك السكر يغير إدراك التذوّق ويؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الدهون.

وطبق الباحثون على الدراسة على ذبابة الفاكهة التي تتشابه آليات الهضم والأمعاء لديها مع البشر.

وكشف فريق البحث أن الإفراط في تناول السكر يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، لكنه يزيد من تناول الدهون، والعكس صحيح"، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وأوضح الباحثون أن الزيادة الطفيفة في السكر الغذائي تدفع الأمعاء إلى إطلاق هرمون في الدورة الدموية يقلل من استجابة السكر في خلايا التذوق، ما يجعل الذباب يختار الأطعمة غير الحلوة.

وكشفت الدراسة عن أن هذا الهرمون لا يخفف الرغبة الشديدة في تناول السكر فحسب، بل يعزز أيضاً الرغبة في تناول الدهون.

وعن تقييد هذا الهرمون للرغبة في مزيد من السكر قال الدكتور ماتياس ألينيوس المشرف على البحث: "إنها لعبة شد الحبل بين السكر والدهون، وليست تقييداً لإجمالي السعرات الحرارية، كما نود".

وأضاف: "من المفترض أن لدى البشر آليات تعويض مماثلة لتلك التي لدى الذباب، مما يعني أننا نفضل تناول كمية كبيرة من الدهون مثل السكر".

وتابع: "نحن البشر نعتبر الدهون بمثابة مذاق، ويبقى أن نرى ما إذا كانت نتائج الأبحاث هذه تنطبق علينا أيضاً. إنها مادة للتفكير في مزيد من الأبحاث".

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