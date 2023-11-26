احذري خلطات «ماسكات الوجه» الشعبية تضر بشرتك.. ما الحل؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

ترغب السيدات في الحصول على بشرة نقية ونضرة، ونظرًا لصعوبة شراء مستحضرات التجميل باهظة الثمن، قد يلجأن لإحدى الطرق الشعبية لتنظيف البشرة والاهتمام بها، ومن أبرز هذه الطرق طحن أقراص الدواء لعمل ماسكات الوجه.

انتشرت هذه الطريقة بين عدد كبير من السيدات والفتيات، لذا تستعرض «هن»، خلال السطور التالية، أضرار طحن الأدوية ووضعها على الجلد، كنوع من الماسكات المستخدمة للتخلص من الحبوب والهالات السوداء وتفتح البشرة.

مخاطر طحن أقراص الدواء لعمل ماسكات

وفي هذا السياق، حذرت هيئة الدواء المصرية، الفتيات والسيدات من الخلطات الشعبية والعادات السلبية والخاطئة التي تتبعها معظمهن وتسبب الكثير من مشاكل البشرة على المدى القريب والبعيد، ومنها طحن أقراص الدواء لعمل ماسكات الوجه، وفيما يلي نوضح أهم التحذيرات التي ذكرتها:

- يجب الابتعاد عن طحن الأقراص لعلاج البشرة، إذ تسبب حساسية شديدة للوجه، وبالتالي ينتج عنها الكثير من المضاعفات الخطيرة.

- يٌسبب استخدام أقراص الدواء لعمل ماسك للبشرة آثاراً جانبية خطيرة منها تهيج الجلد.

- ​ضرورة اللجوء إلى طبيب جلدية مٌتخصص، لوصف الحالة الطبية، وصرف الأدوية المناسبة لنوع البشرة، وإجراء الفحصوصات اللازمة.

طرق استخدام الفازلين لتنعيم البشرة

يعتبر الفازلين، من الكريمات غير المكلفة، التي تساعدك على حماية البشرة من الجفاف، خاصة مع بداية فصل الشتاء، وكمية السوائل التي تدخل إلى الجسم، ومن خلاله يمكن الحفاظ على البشرة رطبة لأطول فترة، وفيما يلي أبرز استخداماته للجلد، بحسب ما نشره موقع «boldsky»:

1- مرطب جيد:

بعد الانتهاء من الاستحمام، يفضل تنظيف الوجه، مع وضع كمية بسيطة على المناطق الأكثر جفافا، فهو يعد حاجزًا وقائيًا، ومفيدا للبشرة.

2- مرطب للشفاه:

العديد من السيدات تصاب شفاهتهن بالتشقق بفصل الشتاء، لذا يعد الفازلين من أفضل الكريمات التي يمكن استخدمها وتكون غير مكلفة، ويمكن مزج قطرة من الزيت العطري المفضل لديك من الفانيليا، أو النعناع تجعل رائحته.

3- علاج اليد والقدمين: يمكن استخدم كريم الفازلين لعلاج تشققات اليدين والقدمين بشكل سريع، وستصبح ناعمة مثل الأطفال.