4 معلومات عن زوجة علي الحجار.. أغنية تسبب في زواجهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة حب جمعت بين الفنان علي الحجار وزوحته «هدى» انتهت بالزواج، عاشا سويا سنوات عديدة مليئة بالمساندة والدعم الكبير بينهما، وفي لقاء تلفزيوني أخير لهما، تحدثا عن طريقة تعارفهما على بعض، وذكريات سعيدة لم يتمكنا من نسيانها حتى الآن.

وتستعرض «هن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن زوجة الفنان علي الحجار، وذلك بحسب ما جاء في برنامج «Sold Out» مع الإعلامي محمود سعد، إذ روت عدة مشاهد من حياتهما، وطريقة تعرفه عليها في بداية علاقتهما.

معلومات عن زوجة الفنان والمغني علي الحجار

- الفنانة هدى تعد الزوجة الـ5 للمغني الكبير علي الحجار.

- تزوجها منذ عدة سنوات وعاشا حياة زوجية هنيئة دامت 15 عامًا.

- تعرفت عليها من خلال صديقة لها، إذ كان زوجها صاحب الفنان علي الحجار.

- اعترف لها بحبه لأول مرة من خلال مشاركته معها أغنية «عارفة».

أغينة تسببت في زواج الفنان علي الحجار بزوجته هدى

خلال برنامج «Sold Out» مع الإعلامي محمود سعد، بدأت زوجة علي الحجار حديثها بكلمة «بحبك»، ليبادلها «الحجار» الكلمات الرومانسية قائلا: «والله أنا عارف إنك هتقولي كده».

كما ذكر «الحجار» أن هناك أغنية لازال يتذكرها حتى الآن، كونها اللهيب الذي أشعل علاقة الحب يبنه وبين زوجته «هدى»، بحسب ما ذكره: «الأغنية اللي عاكستها بيها لأول مرة اسمها عارفة، وهي معمولة من قبل ما أعرفها، فهي أغنية قديمة ولكن لما عرفتها عن طريق صاحبتها اللي متجوزة صاحبي قدمتها لها».

فيما تحدثت زوجة علي الحجار عن طريقة تعارفها للمرة الأولى على شاشة التلفزيون، إذ قالت: «طريقة التعارف بينا كانت عن طريق إن صاحبتي متزوجة صديق علي ورحت عندهم واتقابلت مع علي، والبداية مكانتش إعجاب وحب على طول البداية كانت تعارف وشوية شوية بقينا أصحاب، وبعدها اعترف بحبي ليه عن طريقة أغنية أهداها ليا».