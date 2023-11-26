عنصر غذائي في لحوم البقر ومنتجات الألبان يكافح السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف بحث في جامعة شيكاغو أن حمض تي في إيه TVA طويل السلسلة الموجود في الحليب ولحوم الحيوانات كالبقر والأغنام يقاوم أنواع من السرطان عن طريق تنشيط الخلايا المناعية المقاومة للورم.

ولا يقوم الجهاز الهضمي لدى البشر بتكسير سوى حوالي 20% من هذا الحمض، لذلك لم يعتبره الباحثون من قبل من الأحماض الدهنية الرئيسية للتغذية.

ولم تكن الـ 80% المتبقية واضحاً، لكن بحسب نتائج البحث يُعتقد أن لديها وظيفة مناعية، وفقا لموقع "نيو ساينتست".

وتبين أن المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية لديهم مستويات أقل من هذا الحمض.

ومن بين 255 مركباً غذائياً شملتهم الاختبارات الأولية على الحيوانات، تحقّق الباحثون من تأثيرات أفضل 6 مواد على أنواع مختلفة من الخلايا التائية المناعية.

ووجد الباحثون أن تي في إيه TVA يعزز على وجه التحديد النشاط المضاد لأورم سرطان الجلد والقولون والغدد الليمفاوية.

ويعتقد الباحثون أنه يمكن استخدام مكملات غذائية من هذا الحمض لدعم العلاج المناعي للسرطان، وأن الاستهلاك الغذائي يلعب دوراً في الوقاية، لكن العلاج يتطلّب جرعات مكثّفة.

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