طريقة عمل عجينة الطعمية المصرية.. وصفة مش هتكلفك كتير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الطعمية المصرية هي واحدة من الأطعمة الشهيرة في مصر، كرات صغيرة مقرمشة ومقلية، مصنوعة من خليط من الفول المهروس والبقول المختلفة والتوابل المميزة مثل الكمون والثوم والبقدونس، مقدمة عادة مع الخبز والسلطات.

يمكن أن تكون الطعمية نباتية تماما أو تحتوي على حشوات إضافية مثل الجبنة أو اللحم المفروم، إذ تُعد وجبة خفيفة شهية وشعبية في الشارع المصري وتُحضّر في المنازل بأسهل الطرق.

طريقة عمل عجينة الطعمية المصرية

وفي السطور التالية، إليكِ طريقة عمل عجينة الطعمية المصرية

المكونات

2 كوب من الفول المدشوش أو الفول المهروس

1 كوب من الحمص المطحون

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا

3 فصوص من الثوم مهروسة

1/4 كوب من البقدونس المفروم

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة (اختياري)

ملح وفلفل حسب الذوق

زيت للقلي

طريقة عمل عجينة الطعمية المصرية

في وعاء كبير، امزج الفول المهروس والحمص المطحون جيدًا.

أضف البصل المفروم، الثوم المهروس، البقدونس، الكمون، الكزبرة إن استخدمت، الملح، والفلفل.

قم بخلط جميع المكونات حتى تتجانس.

شكّل العجينة إلى كرات صغيرة أو قوالب دائرية.

يمكن استخدام راحة اليد المبللة لسهولة التشكيل.

سخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

اقلي الطعمية في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.

استخدم ورق مطبخ لتصفية الزيت الزائد.

يمكنك تناول الطعمية الساخنة مع الخبز والسلطات، وتذوقها مع الصلصات المفضلة لديك، أو مع إضافة الليمون أو الطحينة في الصلصة يمكن أن تضيف نكهة رائعة أيضًا.

طريقة عمل الطعمية في المنزل

المكونات:

عجينة الطعمية (ممكن استخدام الوصفة السابقة)

زيت للقلي

ملح

طريقة عمل الطعمية في المنزل

سخّن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

شكل عجينة الطعمية إلى كرات صغيرة أو أشكال دائرية.

ضع الكرات الصغيرة برفق في الزيت المسخن.

احرص على عدم وضع الكمية الكبيرة في المقلاة لتجنب تلاصقها.قلب الطعمية برفق في الزيت لضمان تحميرها بالتساوي من جميع الجوانب.

قد تحتاج إلى قليها لمدة تتراوح بين 3-5 دقائق أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

استخدم ملعقة مثقبة أو مصفاة لإزالة الطعمية من الزيت وضعها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

قدم الطعمية ساخنة مع الخبز والسلطات أو الصلصات حسب الرغبة، هذه الطريقة تتبع لتحضير الطعمية المصرية، ويمكنك تعديل التوابل والمكونات حسب ذوقك الشخصي.