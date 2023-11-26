أبرزها تعزيز الصحة الجنسية.. خبيرة تكشف فوائد بذور اليقطين

محمد اسماعيل - القاهرة - تمتلئ بذور اليقطين بالفيتامينات والألياف والبروتينات والدهون الصحية، والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحتاجها الجسم، وهو ما يجعلها ضرورية في وجباتنا الغذائية.

وأشارت الدكتورة يلينا تيخوميروفا خبيرة التغذية الروسية، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تعزز القدرة الجنسية.

وتابعت: "تحتوي بذور اليقطين على نفس محتوى المكسرات من السعرات الحرارية، تحتوي 100 جم على حوالي 550 سعرة حرارية، ونصفها يتكون من الدهون، كما أنها تحتوي على البروتين وكمية قليلة من الكربوهيدرات"، وفقًا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأضافت: "تحتوي حوالي 60 جم من بذور اليقطين على الاحتياجات اليومية من المغنيسيوم، الذي يساعد على استرخاء الجهاز العصبي والعضلات، كما أن له تأثير مزيل للاحتقان ومضاد للقلق، ويحسن النوم".

واستكملت: "يحتوي أيضًا على نسبة كبيرة من الفسفور الضروري لصحة الجهاز الهيكلي، والمنجنيز والنحاس، الضروريان للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم".

وتقول: "تحتوي 100 جم من بذور اليقطين على حاجة الجسم اليومية من الكروم والزنك، الكروم ضروري لتنظيم استقلاب الكربوهيدرات في الدم ويساعد على تقليل الشهية، بينما الزنك فهو معدن يساهم في تعزيز إنتاج الهرمونات الجنسية للرجل والحيوانات المنوية".

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور اليقطين على مواد تؤثر إيجابيا في تدفق الصفراء، ولها خصائص مضادة للأكسدة ومفيدة للكبد.

ولكن، إذا كان الشخص يعاني من مرض ما عليه استشارة الطبيب المختص فورًا قبل إدراجها في نظامه الغذائي.

وتنصح الطبيبة بعدم تناول أكثر من 50 جم من بذور اليقطين في المرة الواحدة.

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