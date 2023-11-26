الامارات | يشبه في البداية نزلة البرد العادية.. هذه علامات السعال الديكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد معهد روبرت كوخ في ألمانيا بأن السعال الديكي هو عدوى بكتيرية تنتشر عن طريق الرذاذ، أو من خلال الاتصال المباشر مع المرضى.

وأوضح المعهد أن مرض السعال الديكي يشبه في البداية نزلة البرد العادية، وبعد أسبوع إلى أسبوعين يبدأ السعال التشنجي، مع سماع صوت صفير عند الاستنشاق، كما يمكن أن يحدث ضيق في التنفس وقيء.

وأضاف المعهد أنه غالباً ما يتم تلقي التطعيم ضد السعال الديكي خلال السنة الأولى من العمر، غير أن هذا التطعيم لا يوفر حماية من المرض طوال الحياة، وإنما لمدة أقصاها 10 إلى 20 سنة.

لذا أوصى المعهد البالغين بتجديد التطعيم ضد السعال الديكي، مشيراً إلى أنه يتعين على الحوامل تلقي التطعيم ضد السعال الديكي مع بداية الثلث الثالث من الحمل، بغض النظر عن المدة، التي مرت منذ آخر جرعة معززة. ويهدف هذا إلى حماية الأطفال حديثي الولادة من المرض.