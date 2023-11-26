5 فروق مهمة بين السمك النيلي والمزارع.. «اوعي تقعي في الفخ»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الأسماك من الأمور المفيدة للجسم بشكل كبير، إذ يحتوي على الكثير من المعادن، بالإضافة إلى أهميته بالنسبة لصحة العقل وتعزيز المناعة، ويقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، وكذلك مفيد للحوامل، ويكافح ألزهايمر، ومفيد لمرضى النقرس وفقًا لتقرير منظمة الصحية العالمية.

وترغب العديد من السيدات وربات البيوت في معرفة كيفية التفريق بين سمك المزارع والسمك النيلي عند شرائه من السوق، وفي السطور التالية تستعرض «هن» أهم الفروق المهمة بينهما.

ما الفرق بين أسماك المزارع وألسمك النيلي

وفي هذا السياق ذكر مازن الصواف، خبير الاستزراع السمكي، خلال حديثه لـ«الوطن» أن هناك الكثير من ربات البيوت يقعن في فخ التفريق بين أسماك المزارع والبلدية أو النيلية والبحرية، وفي السطور التالية نبرز أهمها.

1- صفات سمك المزارع:

- تعد أسماك المزارع مختلفة عن النيلية، إذ تتميز بأن حجمها متشابه، ويرجع ذلك إلى أن زرعة السمك توضع في الأحواض بعمر واحد ولذلك تكون كلها شبه متماثلة فى الحجم.

2 - يتميز لون أسماك المزارع باللون الأبيض الفاتح.

3- تحتوي خياشيم أسماك المزارع على طين المزرعة فيكون لونها أغمق.

4- لا تحتوي أسماك المزارع على أي نوع من الرواتح.

5- في كثير من الأحيان تكون أسماك المزارع أمعاؤها فارغة لأنه يتم منع الأكل عن الأسماك قبل جمعها بأيام ولون غذائها أبيض.

صفات الأسماك النيلية أو البحرية

وأضاف «الصواف» عدد من صفات الأسماك البحرية الصحيحة، وأهمها فيما يلي:

- يكون السمك النيلي أو البحري مختلف الأحجام، وتتعدد أنواعه.

- في الغالب يكون لون الأسماك النيلية بني أو أبيض غامق وتميل إلى لون الأحمر الوردي.

- تحتوي الأسماك النيلية على الجمبري أو الأصداف بسبب تواجدها في البحر وتناولخها أكل طبيعي.

- تكون الأسماك النيلية والبحرية ممزوجة برائحة يود البحر.