ما تأثير الدهون المشبعة على مستوى التوستيسترون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة إيست فنلندا العلاقة بين استهلاك الدهون الغذائية ومستوى الهرمونات لدى الرجال وخاصة هرمون التوستيسترون، في ضوء الأبحاث التي وجدت تراجعاً بنسبة 1% من مستوى الهرمون لدى الرجال خلال الـ 50 عاماً الماضية.

واستندت الدراسة إلى بيانات دراسة سكانية عن أمراض القلب شملت 2546 رجلاً أعمارهم 53 عاماً، تمت متابعتهم بالفحوصات بين عامي 1984 و1989.

وقيم المدخول الغذائي لهم باستخدام سجل غذائي لمدة 4 أيام، ويوم واحد في نهاية الأسبوع في وقت الفحوصات الأساسية، وفقا لموقع "نيوز مديكال".

وتلقى المشاركون تعليمات من أخصائي التغذية حول كيفية استكمال السجلات الغذائية، وكتاباً يحتوي على صور لـ 126 نوعاً من الأطعمة والأطباق الشائعة. وعلى صور من 3 إلى 5 أحجام شائعة الاستخدام لكل مادة غذائية.

كما ربطت النتائج زيادة تناول الدهون الحيوانية بانخفاض هرمون التستوستيرون في الدم.

وتوجد هذه الدهون في الأطعمة الحيوانية، أو من دهون نباتية تعرضت للتسخين في حرارة عالية كالطعام المقلي.

وكانت العلاقة بين نوع استهلاك الدهون الغذائية الأخرى ومستوى هرمون الأندروجين متناقضة، وتتطلّب مزيداً من البحث.

وأوضح البحث أن الذين اعتمدوا على الفواكه للحصول على الطاقة أكثر من الدهون لم يشهدوا تراجعاً في مستوى التوستيسترون.

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