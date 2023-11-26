تحذير من عاصفة ترابية مقبلة.. ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة تنفسية ليلًا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجو محمل بالأتربة وفرصة كبيرة لسقوط الأمطار، اختصار بيان الأرصاد الذي يحذر من طقس الأيام المقبلة، وبالفعل بدأ الكثير من الناس استنشاق الأتربة، لذلك نقدم لك أهم النصائح الطبيىة إذا كنت مريض حساسية وتعاني من أزمات تنفسية ليلًا، أو كيفية الوقاية من أزمات الربو فى الليل خلال الأجواء المتربة التي أجاب عنها الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خلال تصريحات لـ«هُن».

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة تنفسية في الأجواء المتربة؟

يقول الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه خلال الأجواء المحملة بالأتربة يفضل أن يكون هناك خطوط اتصال متاحة لمرضى حساسية الصدر مع الطبيب المعالج والصيدلى ومن يتولى رعاية المريض فى البيت، وسرعة غسل الأنف والعين والوحه والغرغرة حال استنشاق اى أتربة أو أدخنة.

وقدم موقع «fccmg» الطبي النصائح التالية لمن يتعرضون لإزمات تنفسية أثناء الليل:

-اجلس بشكل مستقيم لإبقاء مجاريك الهوائية مفتوحة.

-حافظ على هدوئك، لأن التوتر أو الذعر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

-خذ نفسًا عميقًا وطويلًا لتقليل الأعراض.

-يمكن أن ينجم الربو عن الغبار ودخان السجائر والمواد المسببة للحساسية الأخرى.

- ابتعد عن المثيرات واذهب إلى أي منطقة بها هواء نظيف.

-يمكن لفنجان من القهوة أن يفتح مجاري الهواء ويمنحك بعض الراحة.

-اطلب العناية الطبية الطارئة إذا استمرت الأعراض.

نصائح للنوم بشكل أفضل مع الربو الشديد في الليل:

-حافظ على نظافة غرفة نومك، إذ يمكن أن يؤدي وبر الحيوانات الأليفة والأتربة التي تدخل من النافذة وغيرها من مسببات الحساسية الداخلية إلى تحفيز أعراض الربو أو تفاقمها، لذلك قم بتنظيف غرفة نومك بانتظام لتحسين جودة الهواء الداخلي وإبعاد هذه العوامل.

-اغسل أغطية السرير والبطانيات بالماء الساخن كل أسبوع، كما يجب أن تكون درجة حرارة الماء 130 درجة فهرنهايت على الأقل حتى تتمكن من قتل عث الغبار والمواد المسببة للحساسية الأخرى الموجودة في الفراش.

نصائح لمرضى الحساسية

-تجنب الخروج من البيت حال انتشار العواصف.

-ارتداء الكمامة حال الخروج للشارع أو التعامل مع آخرين خارج المنزل أو غرباء.

-ضوروة التباعد الجسدى حال التعامل مع الآخرين.

-تعقيم الأسطح بشكل دورى عدة مرات فى اليوم.

-غسل الملابس حال العودة للبيت.الاستحمام يومياً وعند العودة للبيت.

-وعلى مرضى الربو تدوين يومياتهم، وتتبع الأعراض يومياً ، مع تدوين جميع المؤثرات البيئية والعاطفية، خاصة المتزامنة مع نوبات الربو.

-تجنب التعرض لجميع مصادر الأتربة والأدخنة، بما في ذلك التبغ والبخور والشموع والحرائق والألعاب النارية.

-الاتصال أيضًا حال عدم تحسن الحالة الصحية خاصة خلال الأزمات التنفسية.

-ضوروة التطعيم ضد الإنفلونزا.

-تجنب مثيرات الحساسية كالأتربة والعطور والأدخنة خاصة أدخنة السجائر والشيشة، ومسببات الحساسية مثل الممنوعات من الأطعمة أو الأدوية التي يتم تحديدها من الطبيب المعالج.

-مراقبة السعال وأزيز الصدر وضيق النفس.

- توفير موسعات الشعب الهوائية وأجهزة الاستنشاق الموصوفة من قبل الكبيب المعالج.

-شرب الماء وسوائل الأعشاب الدافئة بوفرة.

-البعد عن المشروبات الصناعية والباردة.تناول وجبات طبيعية طازجة متوازنة فى الكم والنوع.

-تناول الفواكه المفيدة للربو مثل الكيوى، الجوافة، البرتقال، الموز، الفراولة، البرقوق ، الجريب فروت، العنب، التوت، التفاح، الكمثرى، التمر.