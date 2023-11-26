أبطال فيلم «سكر هانم» وأبناؤهم في صورة واحدة.. 63 عاما فاصل زمني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفيلم الكوميدي الشهير «سكر هانم»، واحد من الأفلام المفضلة لدى عدد كبير من الجماهير، إذ ضم مجموعة كبيرة من الفنانين أصحاب الظل الخفيف، ورغم مرور 63 عاما على الفيلم إلا أنه عاد سريعا إلى الأذهان بسبب انتشار صورة على نطاق واسع تجمع أبطال الفنان عمر الحريري وكمال الشناوي ومحمد شوقي وعبد المنعم رياض، وبجوارها صورة تجمع ابنائهم وأحفادهم على النحو التالي ميريت الحريري، عمر الشناوي، إيمان شوقي، سمية عبد المنعم، وتروي ميريت ابنة الفنان الراحل عمر الحريري كواليس تلك الصورة.

الفنانة «ميريت» تكشف تفاصيل صورة أبناء فيلم سكر هانم

وحول الصورة المتداولة لأبناء وأحفاد أبطال فيلم «سكر هانم»، كشفت ميريت الحريري، ابنه عمر الحريري وأمين عام جمعية أبناء فنانين مصر، كواليس الصورة لـ«هن»، قائلة إنّ لقائهم سويًا كان عن طريق الصدفة، وأتت إليها الفكرة حينها، لكي تجمع بين الأبناء والآباء بنفس ترتيب مشهد الفيلم، «البداية كنا في مؤتمر جمعني بابنة الفنان محمد شوقي، وبنت الفنان عبد المنعم إبراهيم، واتصورنا سوا وسمينا نفسنا أبناء سكر هانم، بس كنا منتظرين حد من أولاد الفنان كمال الشناوي عشان الصورة تكمل، وبعديها بفترة جتلنا دعوة من الدكتور خالد جلال لحضور مسرحية سينما مصر، في مركز الإبداع».

وتابعت ابنة الفنان عمر الحريري عن تفاصيل الصورة: «الدكتور خالد جلال عزم أبناء فيلم سكر هانم، عشان المسرحية كان فيها مشاهد منه، وبعد مخلصنا اتجمعنا مرة تانية، وكان وقتها حضر معانا عمر، حفيد كمال الشناوي، وجتلنا الفكرة وقتها إننا نعمل صورة رباعية بنفس ترتيبة الصورة من مشهد الفيلم، وبعديها أنا نشرتها على صفحتي بفيسبوك، وركبت الصورة القديمة والجديدة، وتفاجأت بتداولها على نظاق واسع من فترة، ورجعت مرة تانية تتنشر».

جمعية أبناء فناني مصر

إيمانا منها بأهمية حفظ حقوق الملكية لكافة أبناء الفنانين، قررت «ميريت»، ابنة الفنان عمر الحريري، إنشاء جميعة وأطلقت عليها «أبناء فنانين مصر»، كما ذكرت أنه يوجد عدد من النشاطات المهمة التي تمارسها الجمعية منها إحياء التراث الفني القديم، وإطلاق عدد من الملتقيات المختلفة مثل رائدات السينما المصرية، بمناسبة عام المرأة، بحسب ما ذكرته لـ«هن»: «معايا في الجمعية عدد كبير من أبناء الفنانين الكبار، زي بنت الفنان محمد شوقي، وبنت الفنان عبد المنعم رياض، وأنشأت الجمعية بهدف حماية حقوق الملكية، وإحنا اللي بنحصل الحقوق بشكل مباشر زي جمعية المؤلفين والموسقيين، وكان لينا عدد من اللقاءات القادمة، لكن أوقفانها بسبب الأحداث في غزة الفترة دي».