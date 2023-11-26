ما هي أسباب عسر القراءة لدى الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت أنيته هوينغهاوس من الرابطة الألمانية لعسر القراءة والحساب، إن عسر القراءة لدى الأطفال يعني مواجهة صعوبات في القراءة عند تهجئة الكلمات وكتابتها وفهم مضمون النص.

ومن ضمن الأسباب اضطراب بيولوجي عصبي ناجم عن خلل وراثي يؤدي إلى قلة اتصال الروابط العصبية في مركز اللغة في الدماغ بشكل كاف وضعف السمع أو البصر أو مشاكل التركيز واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ومن الأسباب أيضاً المشاكل الاجتماعية والنفسية مثل انفصال الوالدين أو التعرض للتنمر.

ويجب استشارة طبيب نفسي أو متخصص في التخاطب فور ملاحظة علاماته لتحديد سببه والعلاج في الوقت المناسب.

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