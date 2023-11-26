لا تتوقعها.. 5 فوائد صحية لتناول البرتقال

محمد اسماعيل - القاهرة - البرتقال من الفواكه الشتوية المحببة لدى كثير من الأشخاص، نظرًا لمذاقه المميز، واحتوائه على عديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية اللازمة للجسم.

في هذا التقرير، نقدم لكم 5 فوائد صحية لتناول البرتقال، وفقًا لما جاء في صحيفة "فيستي. رو" الروسية.

- تقوية الجهاز المناعي:

لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين سي، الذي يساهم في محاربة العدوى والبكتيريا، وبالتالي تقوية الجهاز المناعي.

- تقوية الأوعية الدموية:

يجعل فيتامين سي الموجود في البرتقال جدران الأوعية الدموية أكثر مرونة ويحميها من الترسبات واللويحات.

- منع تكوين حصى الكلى:

يساعد عصير البرتقال على رفع مؤشر рН، وهو مقياس لقياس درجة الحموضة، ما يؤثر في حموضة البول ويمنع تكون الحصى.

- التخلص من التعب المزمن:

نظرًا لاحتوائه على زيوت طبيعية، بما فيها الليمونين الذي ثُبت أن له خصائص منشطة، ويمنح شعوراً بالنشاط والقوة، ويحسن المزاج، ويساعد على تخفيف القلق وتجنب الاكتئاب.

- تحسين تدفق الدم في الشعيرات الدموية:

يستخدم زيت البرتقال للتدليك، لأن له تأثيراً دافئاً ويحسن تدفق الدم في الأوعية الدموية الدقيقة.

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