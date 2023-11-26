مبادرة «كهربا وجرجيرة» لمساعدة المقبلين على الزواج.. «اشتري 4 غرف بـ45 ألف جنيه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جهاز العروسة وأثاث منزلها أول ما يشغل بال الأمهات، إذ تريد كل السيدات شراء جهاز بناتهن والأثاث المنزلي بأسعار في متناول اليد، وهو ما ساعد عليه الشابان أحمد كهربا وأحمد جرجيرة، أصحاب محل موبيليا في إحدى شوارع فيصل، بمبادرة لتوفير جميع غرف المنزل بجودة عالية وبأقل الأسعار، للتسهيل على العروسين المقبلين على الزواج الشراء بجودة عالية ومضمونة.

أثاث العروسة بأقل الأسعار

تجهيز أثاث منزل العروسة من الألف إلى الياء بسعر قليل وجودة عالية، كان أساس فكرة المبادرة، إذ عبر أحمد كهربا، في حديثه، لـ«الوطن»: «أنا من بني سويف أتربيت في ظروف صعبة، بدأت أنزل السوق في منطقة المناصرة في شارع محمد علي، لحد ما قابلت هناك شريكي المهندس أحمد جرجيرة كان بيحفزني، وبدأنا الشغل لحد ما ربنا كرمنا، وفكرنا نعمل عروض بجودة عالية وتصميمات حديثة، وأسعار في متناول الجميع».

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أثاث للعروسين بخامات جيدة

تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي، الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، وبمصنع في دمياط وورشة في بنها، استطاع الثنائي فتح أول ملح في فيصل بـ4 غرف سفرة، ليكافئهم الله إثر جهدهم، وعندما تزوج كهربا وأنجب زين وزينة، قرر مساعدة الشباب وعمل الكثير من العروض الميسرة عليهم: «صنعنا تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والنيش، بخامة الزان في كونتر مع ضمان 5 سنين».

عروض على الأثاث بأسعار مخفضة

«ممكن تفرش أثاث بيتك بأقل من 50 ألف جنيه، وتشتري غرف النوم والسفرة والأطفال والأنترية، العرض الأول غرفة نوم وأطفال وأنترية ونيش بسعر 45 ألف جنيه، العرض الثاني غرفه نوم وأطفال وسفرة ونيش وأنترية والسعر 60 ألف جنيه، والعرض الثالث غرفه نوم وأطفال وسفرة ونيش وأنترية والسعر 80 ألف جنيه»