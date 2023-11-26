الحقيبة البرتقالية.. سر الجدل في إطلالة ياسمين صبري

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

متابعة دقيقة وتفصيلية تحظى بها الفنانة ياسمين صبري في كل إطلالة لها، وبعد طول غياب، ظهرت الفنانة مجددا في إطلالة مميزة خلال استعدادها للسفر على متن طائرة، دون أن تكشف تفاصيل السفر أو وجهتها، ورغم أنها لم ترفق الصور التي نشرتها على انستجرام بأي تفاصيل، لكن ملابسها وحقيبة يديها حملت كثير من التفاصيل التي يبحث عنها الجمهور المهتم بالأزياء والموضة.

الحقيبة وسعرها تفصيلة تثير الجدل

هذه المرة لم تثر الإطلالة ولا الملابس الجدل، فخلال رحلة لا يعلم المتابعين أين وجهتها، شاركت ياسمين صبري متابعيها صورًا جديدة أثارت الجدل عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، أكثر ما ميز هذه الصور هي الحقيبة التي حملتها النجمة المصرية التي تعتبر أيقونة في عالم الموضة والجمال، فالحقيبة التي حملت علامة «Hermès» العالمية باللون البرتقالي، يصل سعرها إلى 30 ألف دولار، أي ما يعادل 920 ألف جنيه مصري.

لم تكن حقيبة Hermès وحدها في الصور التي شاركتها والتي تتبع علامة شهيرة لكنها كانت الأغلى بين الحقائب الأخرى، إذ ظهر في الصور التي شاركتها حقيبة سفر من دار «Louis Vuitton»، وهي حقيبة «Horizon 50»، ويصل سعرها إلى 100 ألف جنيه، لكن ياسمين صبري كانت مهتمة بالحقيبة البرتقالية حتى إنها شاركت صورًا منفصلة لها.

معلومات عن حقيبة «هيرميس»

اشتهرت الفنانة بأنها وجه إعلاني لعدد من العلامات التجارية العالمية، ويظهر هذا في مجموعات الصور التي تشاركها عبر انستجرام لإطلالتها المختلفة، لكن الحقيبة البرتقالية «هيرميس» تحظى بخصوصية أكثر، إذ تتبع العلامة التجارية شركة فرنسية متخصصة في تصنيع السلع الفاخرة يرجع تاريخ تأسيسها لعام 1837، ولها إنتاجا مميزا في المنتجات الجلدية والإكسسوارات والمفروشات المنزلية والعطور والمجوهرات والساعات.

- تم تصنيعها من جلد كليمنس في بوغانفيليه ومغطاة بقطع معدنية مطلية بالذهب.

- يمكن تنسيقها مع مختلف أنواع الملابس والحصول على مظهر كاجوال أكثر.

- أما عن تفاصيل الحقيبة فهي مزودة بصندوق صغير، مفتاح وقفل وحزام كتف ويأتي معها غطاء مطر وكتيب.