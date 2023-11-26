كل ما تريد معرفته عن الرباط الصليبي.. أسبابه وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

قطع في الرباط الصليبي، هي الجملة الأكثر انتشارًا في ملاعب كرة القدم، ولكن لا تقتصر هذه الإصابة على اللاعبين فقطم إذ يمكن أن يصاب بها الإنسان حارج ملاعب كرة القدم، نقدم في السطور التالية معلومات عن الرباط الصليبي، وأسباب الإصابة به، وطرق الوقاية منه، بحسب موقع مايو كلينك الطبي.

أسباب الأصابة بقطع الرباط الصليبي

يتابع كثير من الناس باهتمام الحالة الصحية للاعب الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار للعب في صفوف سيراميكا كليوباترا، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، ولهذا السبب نقدم أسباب تلك الحالة المرضية التي عادةً ما تحدث أثناء ممارسة الرياضة أو أنشطة اللياقة البدنية التي يمكن أن تجهد الركبة، وتشمل ما يلي:

- التباطُؤ فجأة وتغيير الاتجاه (قطع الحركة).

- الاستدارة مع تثبيت القدمين على الأرض بإحكام.

- الهبوط برعونة بعد القفز.

- التوقف فجأة.

-تلقي ضربة مباشرة في الركبة أو اصطدامها، مثل العرقلة أثناء لعب كرة القدم.

-غالبًا ما يكون هناك تمزق جزئي أو كامل للنسيج في حالة تضرر الرباط.

- قد تسبب الإصابة البسيطة تمدد الرباط دون تمزق.

ويمكن أن يصيب الرباط الصليبي الشخص العادي، وليس لاعبي كرة القدم فقد، بحسب حديث تلفزيوني سابق للدكتور محمد عابدين أستاذ جراحة العظام، قال فيه إن الشخص العادي معرض له بسبب الحركة الخاطئة: «ممكن يكون الشخص لف جسمه بشكل خاطئ أو بسبب الجري، ولو عضلة الساق مش جاهزة وممتصتش الحركة دي طبيعي هيُصاب بالرباط الصليبي».

طرق الوقاية من الرباط الصليبي

ويمكن أن تساعد التمارين والتدريبات المناسبة في الحد من مخاطر إصابة قطع الرباط الصليبي، كما يمكن لطبيب الطب الرياضي أو اختصاصي العلاج الطبيعي أو المدرب الرياضي أو غيره من المتخصصين في الطب الرياضي توفير التقييم والتعليمات والملاحظات التي يمكن أن تساعدك في تقليل المخاطر.

كما تشمل البرامج التي تساعد في الحد من إصابة الرباط الصليبي بحسب مايو كلينك، وحديث مدربة الجميم ندى حامد لـ«هن» كالتالي:

- تمارين لتقوية العضلات الأساسية، بما في ذلك الوركين والحوض وأسفل البطن، والتي تهدف إلى تُقوية عضلات الساق، وبخاصة تمارين العضلات، لضمان تحقيق توازن كلي في قوة عضلات الساق.

- من المهم ممارسة تمارين الوركين والحوض وأسفل البطن لتقوية العضلات، لمنع الإصابة بقطع الرباط الصليبي.