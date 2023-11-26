تحذير من عاصفة ترابية تضرب البلاد اليوم.. ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة تنفسية؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، هكذا حذرت الهيئة العامة للأرصاد من خلال الصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» من العاصفة الترابية التي تضرب البلاد خلال ساعات، لهذا نقدم في السطور التالية أهم النصائح لمرضى الحساسية في حالة تعرضهم لأزمة تنفسية عند استنشاق الأتربة، والأطعمة التي تقوي الرئتين خلال تلك الفترة.

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة تنفسية؟

في حالة العاصفة الترابية تعمل ذرات الغبار على تهييج الجهاز التنفسي؛ مما يتسبب في حساسية الأنف، وبالنسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي تسبب الأتربة إصابتهم بالأزمات الربوية، لهذا السبب في حالة دخول ذرات التراب إلى رئتيك وتعرضك لأزمة تنفسية، لابد من اتباع خطوات الإسعافات الأولية التالية، وفقا لموقع «هيلث لاين» الطبي:

- قم بفك أي ملابس ضيقة.

- استخدم جهاز استنشاق الربو أو الأكسجين المنزلي فورًا.

- قم بعمل تمارين التنفس، التي تزيد من قوة الرئة وقدرتها وتساعد في تحسين الأعراض، وهناك عدة أنواع من تمارين التنفس الخاصة بالربو من بينها، اثنان منها هما التنفس بالشفاه والتنفس البطني:

- التنفس من خلال الشفاه، وتساعد هذه التقنية على إبطاء التنفس وتقليل ضيق التنفس والتي تشمل الخطوات التالية:

-خذ شهيقًا أو شهيقًا من خلال الأنف بينما يكون الفم مغلقًا.

-ضع شفتيك في وضعية المتابعة، كما لو كنتِ تصفرين.

- قم بالزفير أو الزفير، من خلال الشفاه المزمومة.

- يجب أن يكون الزفير ضعف مدة الشهيق على الأقل.

التنفس الغشائي

ومن الخطوات التي تساعد على علاج الأزمة التنفسية في العاصفىة الترابية التنفس الغشائي، إذ تعمل هذه الطريقة على إبطاء التنفس وتقليل احتياجات الجسم من الأكسجين، فقط ضع إحدى يديك على المعدة والأخرى على أعلى الصدر.

- يستنشق من خلال الأنف.

- يجب أن ترتفع المعدة، ولكن لا ينبغي أن يكون الجزء العلوي من الصدر، مع الحفاظ على استرخاء الكتفين والرقبة، قم بالزفير من خلال الفم.

- يجب أن يكون الزفير أطول بمقدار 2-3 مرات من الشهيق.

استخدم زيت الكافور

وفي مراجعة عام 2020، نظر الباحثون في الدراسات السابقة لتحديد تأثير زيت الكافور على الربو، وتشير النتائج إلى أنه بسبب آثاره المضادة للالتهابات، قد يكون زيت الأوكالبتوس أو الكافور علاجًا إضافيًا مفيدًا لعلاج الربو، ويجب على الشخص تخفيف زيت الكافور– أو أي زيت أساسي آخر– في زيت ناقل قبل استخدامه.

تعليق الدكتور مجدي بدران

وقدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هن» مجموعة من النصائح لمرضى الحساسية حتى لا يتعرضون للأزمة التنفسية في ظل العاصفة الترابية كالتالي:

-غسل الأنف والعين والوحه والغرغرة حال استنشاق أي أتربة أو أدخنة.

- تجنب الخروج من البيت حال انتشار العواصف.

- ارتداء الكمامة حال الخروج إلى الشارع أو التعامل مع آخرين خارج المنزل أو غرباء.

- التباعد الجسدي حال التعامل مع الآخرين.

- تعقيم الأسطح بشكل دوري عدة مرات في اليوم.

- غسل الملابس حال العودة للبيت.

- الاستحمام يوميا وعند العودة إلى البيت.