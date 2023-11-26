احذر تناولها؟.. إليك قائمة أخطر الأطعمة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتقد العديد من الأشخاص أن كل الأطعمة مفيدة للجسم، رغم أن هذا الأمر غير صحيح، فبعض الأطعمة تشكل خطرا على صحة الإنسان بسبب مكوناتها أو حتى عند الإفراط فيها.

واستعرض موقع "insider" قائمة أخطر الأطعمة في العالم، كالتالي:

السمكة المنتفخة

أحد أكثر الأطعمة السامة في العالم، هناك حوالي 350 نوعا من الأسماك المنتفخة حول العالم، ونظرا للسم الموجود بها، فتزيد خطورتها إذا لم يتم طهيها بشكل صحيح.

فاكهة الآكي

من الفواكه الخطيرة للغاية، فعندما يظل لونها أصفر، فهذا يعني أنها تحتوى على مستويات سامة من هيبوجليسين A، الذى يؤدى إلى القيء، أو نقص السكر في الدم، أو حتى الموت.

نبات البلسان

يفضل تناوله عندما ينضج ويطهى بشكل صحيح، لكن أوراقه وأغصانه وبذوره تحتوي على مستويات قاتلة من جليكوسيد السيانوجين يسمى سامبونيجرين.

لذا في حال عدم نضج البلسان بشكل كامل وتم تناوله فإنه يتسبب في عدة أعراض مثل القيء والإسهال الشديد والغثيان، وعند تناوله بكميات كبيرة يتسبب في تعرض الشخص لخطر الوقوع في غيبوبة أو احتمال مواجهة الموت.

الكرز

تحتوى البذور الصلبة، التي تتوسط حبة الكرز، على كميات صغيرة من مركب السيانيد الهيدروجين السام، وهي سامة في حال تناولها بكميات كبيرة، لكن ابتلاع هذه البذور عن طريق الخطأ لن يسبب الإصابة بالتسمم، ومع ذلك فإن الخطورة تكمن في تناولها مهروسة.

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