3 علامات تظهر في البول إذا لاحظتها تنذر بسرطان قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المثانة جزءًا من الجهاز البولي، الذي يتكون أيضًا من الكلى والحالب والإحليل.

ويحدث سرطان المثانة عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية في بطانة المثانة، ويمكن أن ينتشر إلى طبقات أعمق من المثانة، أو إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الغدد الليمفاوية أو الكبد، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن الدم في البول هو أكثر أعراض سرطان المثانة شيوعًا.

قالت هيئة الخدمات البريطانية: "كما تلاحظ وجود خطوط من الدم في البول أو قد يحول الدم لون البول إلى اللون البني".

وأشارت إلى، أن هناك أسباب أخرى أكثر شيوعًا لسرطان المثانة، بما في ذلك:

عدوى المسالك البولية، مثل التهاب المثانة.

عدوى في الكلى.

حصوات الكلى.

التهاب الإحليل.

تضخم غدة البروستاتا عند الرجال.

وتشمل الأعراض الأقل شيوعًا، ما يلي:

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر.

الرغبة المفاجئة في التبول.

إحساس بالحرقان عند التبول.

- الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة:

1. المدخنون.

2. المصابون بالتهابات المثانة أو الالتهابات طويلة الأمد التي تُزيد خطر الإصابة بسرطان المثانة.

3. الأشخاص الذين عمرهم أقل من 60 عامًا.

4. الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان المثانة.

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