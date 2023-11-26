5 علامات تنذرك بتلف الكلى- وطرق فعالة للوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

ينطوي مرض الكلى المزمن -الذي يطلق عليه أيضًا الفشل الكلوي المزمن- على التوقف التدريجي لوظائف الكلى. ترشّح الكلى المخلفات والسوائل الزائدة من الدم، ثم يمكن التخلص منها في البول. وقد يسبب مرض الكلى المزمن المُتقدِّم تراكم مستويات خطيرة من السوائل والكهارل والمخلفات في الجسم.

يعد مرض الكلى المزمن من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تصيب الإنسان، فهو يتمثل في التوقف التدريجي لوظائف الكلى التي من شأنها ترشيح المخلفات والسوائل الزائدة من الدم والتخلص منها في البول، فكيف نكتشف تلف الكلى لعلاجه قبل تطوره؟

نستعرض لكم أبرز العلامات الغير شهيرة التي تنذر بتلف الكلى، وفقا لموقع "thehealthsite".

الرغبة في التبول

عندما تتضرر الكليتان، لا يمكنهما تصفية الدم بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تراكم الفضلات في الجسم. يمكن أن يؤدي هذا التراكم إلى الشعور بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، حتى بعد التبول للتو.

تغير لون البول

عادة ما يكون البول صافياً أو مائلاً إلى الصفرة. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من تلف الكلى، فقد يتغير لون البول إلى اللون الداكن أو البني أو الأحمر. يمكن أن يحدث هذا بسبب تراكم الفضلات أو وجود دم في البول.

وجود دم في البول

إذا لاحظت وجود دم في البول، فهذا علامة خطيرة على تلف الكلى. يمكن أن يحدث النزيف في الكلى أو المسالك البولية، ويمكن أن يكون علامة على عدوى أو مشكلة طبية أخرى.

البول الرغوي

عادة ما يكون البول صافياً أو يحتوي على فقاعات صغيرة. ومع ذلك، إذا كان البول الخاص بك رغويًا، فقد يشير ذلك إلى وجود بروتين في البول. يمكن أن يكون وجود البروتين في البول علامة على تلف الكلى أو مشاكل طبية أخرى.

رائحة البول الكريهة

يمكن أن تكون الرائحة الكريهة في البول علامة على عدوى أو تلف الكلى. يمكن أن تختلف الرائحة من شخص لآخر، ولكن قد تكون كريهة أو قوية.

ماذا تفعل إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض؟

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فاستشر طبيبك على الفور. يمكن أن يساعدك الطبيب في تشخيص سبب الأعراض وعلاجها.

نصائح للوقاية من تلف الكلى

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة حماية كليتيك من التلف، بما في ذلك:

شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى.

اتباع نظام غذائي صحي.

الحفاظ على وزن صحي.

التحكم في ضغط الدم وسكر الدم.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من تناول الكحول

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