هل الطقس البارد يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم؟.. ستفاجئك الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يتساءل العديد من الأشخاص عن تأثير فصل الشتاء والبرودة على مستويات الكوليسترول في الدم، وأكثر ما يشغلهم إذا كانت سلبية أم إيجابية.

لذا في هذا الصدد، سوف نعرف ما يحدث في مستويات الكوليسترول بالجسم، في طقس فصل الشتاء، وذلك حسب ما ذكره موقعي "Sharecare"، "Ndtv".

ذكر أحد الأطباء في كلية الطب، جامعة نيفادا، في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الطقس البارد في فصل الشتاء ليس له أي تأثير على مستويات الكوليسترول بشكل مباشر، ولكن الأمر مرتبط بالعادات اليومية الذي يميلون إلى القيام بها خلال فصل الشتاء، ويمكنها أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم عن باقي الفصول، ومن أبرزها ما يلي :

1- قلة النشاط خلال اليوم مع عدم ممارسة أي تمارين رياضية.

2- تناول الأطعمة بكثرة الغنية بالدهون والأملاح.

3- الميل إلى تناول الحلويات والسكريات بكميات كبيرة.

تأثير ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم على صحة الجسم

بالرغم من الفوائد الصحية التي توفرها المستويات المتوازنة من الكوليسترول حيث تساعد على هضم الأطعمة، وصنع الهرمونات، إلا أن فرط كوليسترول الدم، يؤدي إلى تصلب الشرايين والإصابة بأمراض القلب حيث يترسب على جدران الشرايين، التي تعد المورد الرئيسي للأكسجين من القلب إلى أجزاء أخرى من الجسم، وبالتالي قد تعيق وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الأعضاء، مما يعرض حياتك للخطر.

نصائح تساعدك على التحكم في نسبة الكوليسترول في الشتاء

1- الحفاظ على نشاطك

تؤدي التمارين الرياضية إلى زيادة مستويات الكوليسترول الجيد فحسب، كما تساعد على تحسين معدل ضربات القلب التي تخفض الضغط المرتفع ومستويات الكوليسترول الضارة، بالإضافة إلى التخلص من السعرات الحرارية الزائدة.

2- تجنب الأطعمة الضارة

هناك بعض الأطعمة التي تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، ومنها تقليل الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، والتي توجد عادة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم، مع تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة، بما في ذلك الكعك المحضر في المتاجر وصفار البيض.

3- اتباع نظام غذائي صحي

تناول الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية، مثل أوميجا 3، تحسن من مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنها تخفض ضغط الدم المرتفع وتحسن من صحة القلب، وغالبًا ما يوجد في اللوز والسلمون والزيوت النباتية، والفاصوليا ودقيق الشوفان.

4- تجنب الإفراط في تناول الحلويات

تحتوي الحلويات غير الصحية على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكريات المضافة التي تزيد من الكوليسترول في الدم،لذا يفضل تناول الفاكهة كبديل صحي قد يقلل من رغبتك في تناول الحلويات.

5- تناول المزيد من الألياف

تناول الألياف بكثرة خلال فصل الشتاء تساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، كما تمنع الكوليسترول الضار من الدخول في مجرى الدم، كما تساعد على الشعور بالشبع ما يساعد على تجنب الإفراط في الأطعمة الضارة، وعادة ما يوجد في الفول والحبوب والفواكه والخضروات مثل التفاح والخيار.

6- التقليل من تناول الملح

إضافة الأملاح بكثرة في الأطعمة التي تتناولها تشكل ضرارًا على صحة القلب، وينتج عن رفع في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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