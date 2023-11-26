مفاجأة.. خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، نظيره أبو سليم الليبي، في الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في السادسة مساء اليوم الأحد، ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وستنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، عبر قناة بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري للبطولة، بجانب قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على التردد الأرضي، مع وجود ستوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.

ويتطلع الزمالك لتحقيق بداية قوية والفوز والحصول على الثلاث نقاط لتسهيل مهمته في التأهل بشكل مبكر.

وفي هذا الإطار نستعرض توقعات الأبراج في مواجهة الزمالك وأبو سليم الليبي، حسبما يرى خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"الخليج 365".

وتوقع خبير الأبراج، أن يكون نجوم الزمالك أكثر رغبة في تحقيق الفوز والتحكم في سير المباراة، بينما على الجانب الآخر فريق أبو سليم قد يصيبه التشتت.

وفي النهاية توقع "صبحي" فوز الزمالك على فريق أبو سليم الليبي وتحقيق الثلاث نقاط.

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