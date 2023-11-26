رغم فوائدها.. 3 فئات ممنوعة من تناول البطاطا الحلوة - هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

البطاطا الحلوة من الخضروات الجذرية الشتوية الدافئة، التي يلجأ إليها الكثيرون عند رغبتهم في تناول حلويات دافئة، ولكن هناك فئات من الناس قد تسبب لهم البطاطا الحلوة مشاكل صحية في حالات معينة.

لذلك نستعرض لكم فئات ممنوعة من الإفراط في تناول البطاطا الحلوة، وفقا لما جاء بموقع "Live Strong".

مرضى القلب

تناول البطاطا بكميات كبيرة بالنسبة لمرضى القلب، قد يسبب ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

مرضى الكلى

يجب على مرضى الكلى أن ينتبهوا إلى كمية البوتاسيوم التي يتناولونها، لأن الإفراط في تناول البطاطا قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالفشل الكلوي.

مرضى السكري

تعد البطاطا من الأطعمة التي ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، لذلك يجب على مرضى السكري تناولها باعتدال.

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