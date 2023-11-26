لو بتدوري على المكسب.. اعرفي الأفضل لشراء الذهب المستعمل ولا الجديد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يُعد شراء الذهب واحدا من أهم أولويات النساء للزينة والاستثمار، إذ أنه إحدى الطرق للحفاظ على قيمة الأموال، وهناك العديد من الطرق للاستثمار في الذهب، على رأسها سؤالهن الدائم وحيرتهن عما هو الأفضل للاستثمار، الجديد أو المستعمل والكسر، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن»، قبل اتخاذ قرار الشراء.

فرص للاستثمار المستعمل ولا الجديد

«أفضل فرص للاستثمار أشتري الذهب المستعمل ولا الجديد؟»، سؤال قد يدور في أذهان العديد من السيدات، وهو ما أجاب واصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أن شراء الذهب المستعمل أو الكسر ذا العيوب الطفيفة، فرصة لاقتناء الذهب بتكلفة أقل، ويعتبر لا فرق بينهم، ولكن هذه الطريقة تتطلب الكثير من المعايير والإجراءات، قبل اتخاذ قرار شراء الذهب حتى لا تقع في فخ التجار.

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مصنعية شراء الذهب المستعمل

ومن جانبه، أوضح نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات سابقًا، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب عند شراء الذهب المستعمل مراعاة المصنعية: «الذهب المستعمل ذا مصنعية قليلة يجب أن تنتبه السيدات، وهو غير محمل بضريبة الدمغة فلا يخسر عند بيعه».

نصائح عند شراء الذهب المستعمل

وأضاف بعض النصائح، تمثلت في التالي:

- التحقق من حالة الذهب المستعمل قبل الشراء وفحصه جيدًا.

- شراء الذهب من مصادر موثوقة والتحقق من صحته.

- الذهب المستعمل يجب أن يكون بفاتورة رسمية، حتى لا تتعرض السيدة للخسارة.

- المحافظة على تخزين الذهب المستعمل والكسر بطريقة آمنة وموثوقة، من خلال إتباع الطرق المناسبة لتخزين وحماية الذهب.

- أفضل وقت لشراء الذهب المستعمل أو الكسر بصفة خاصة، هو عندما يكون سعر الذهب منخفضًا.

- شراء الذهب المستعمل والكسر، من محلات الصاغة المعلومة ذات ثقة.