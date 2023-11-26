أعراض مرض الفنان طارق عبد العزيز.. هذا السبب يؤدي للوفاة فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

صدمة كبيرة للوسط الفني، عقب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، أثناء تصويره أحد الأعمال الدرامية، بشكل مفاجئ، بعد توقف قلبه.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، وفاة الفنان طارق عبد العزيز، بشكل مفاجئ خلال الدقائق القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.

وسرعان ما تصدر الفنان الراحل، مؤشرات البحث، لمعرفة سبب وفاته، ومرضه وطرق الوقاية منه.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، كل ما لا تعلمه عن مرض الفنان طارق عبدالعزيز

أعراض مرض الفنان طارق عبد العزيز

وأوضح موقع «webmd» الطبي، أن أعراض توقف القلب المفاجئ تكون بشكل مفاجئ على النحو التالي:

الانهيار المفاجئ.

توقف النبض.

توقف التنفس.

فقدان الوعي.

أعراض قبل توقف القلب المفاجئ.

الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر.

ضيق النفس.

سرعة النبض

الخفقان الشديد بالقلب.

الشعور بألم أو انزعاج في الصدر.

الشعور بخفقان شديد بالقلب.

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

سبب توقف القلب المفاجئ

وجود تاريخ مَرَضي للعائلة بالإصابة بمرض الشريان التاجي.

التدخين.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

السمنة.

مرض السكري.

نمط الحياة غير النشط.

وجود نوبة سابقة من توقف القلب المفاجئ

تاريخ مَرَضي للإصابة به في العائلة.

نوبة قلبية سابقة.

فشل القلب ومشكلات القلب الخلقية.

التقدم في السن

الوقاية من توقف القلب المفاجئ

هناك بعض الأمور التي تساعد على الوقاية والحفاظ على صحة القلب، على النحو التالي:

اتباع نظام غذائي صحي.

إجراء فحوصات مُنتظِمة.

تجنُّب التدخين أو تعاطي التبغ.

الخضوع للفحص للتأكد من عدم الإصابة بأمراض القلب.

مراقبة معدلات ضغط الدم والكوليستيرول.

إجراء الاختبارات الوراثية.

كيف يمكن إنقاذ القلب بعد توقفه؟

في هذا الصدد، أكد الدكتور علاء الغمراوي، أخصائي القلب والأوعية الدموية، لـ«هُن» كيفية استعادة الحياة مُجددًا، خلال عمليات إنعاش القلب، قائلًا: «لو استمر نبض القلب معناه إن خلايا القلب لسه عندها استعداد لاستعادة الحياة خلال المدة اللي ظل ينبض فيها، ووقتها ممكن يحصل إنعاش، وده بيحصل من خلال الضغط على عضلة القلب من 100 لـ 120 ضغطة».

وتابع «الغمراوي»: «الإنعاش لازم يحدث في الوقت اللي بينبض فيه القلب، لأن نفاذ الأكسيجين بيفشل العملية».