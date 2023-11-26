أول ظهور لـ فاتن الحلو قبل دخولها المستشفى للمرة الرابعة.. والجمهور يدعو لها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تقفد أملها في آخر نفس لها في الحياة، ما زالت تحارب مرضها حتى تتغلب عليه وتعود لترويض ملك الغابة، فاتن الحلو السيدة التي تصارع المرض الآن، كما صارعت الأسود، نشرت مؤخرًا صورة لها عبر «فيسبوك» في أول ظهور لها قبل دخولها المستشفى للمرة الرابعة، على أثر الوعكة الصحية التي تعاني منها ولا تعرف حتى الآن طبيعة مرضها بحسب تصريحات سابقة لـ«هُن»، لتجد في التعليقات دعوات الأصدقاء والجمهور وتفاعل كبير مع صورتها.

صورة جديدة لفاتن الحلو

شاركت مدربة الأسود الشهيرة فاتن الحلو، جمهورها صورة جديدة لها بعد تغيير صورة ملفها الشخصي عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، بدون تعليق فقط ظهرت في الصورة الجديدة، حيث نشرتها لأول مرة بعد خروجها من المستشفى وتلك الصورة غير محدد ما إذا كانت أخذت لها بعد المستشفى أم إنها صورة جديدة، ولكنها سجلت أول وجود لها على السوشيال ميديا، بابتسامة أمل برغم معاناتها من المرض.

لتتلقى بعدها سيلا من الدعوات عبر التعليقات، والترحيب بعودتها للظهور من جديد، وقالوا في التعليقات: «ربنا يسعدك ويحفظك ويعطيكي الصحة والعافية»، «منورة والله شفاكي الله وعفاكي»، «منورة وربنا يحفظك بصحة وسعادة وسلام»، لتجد من الجمهور محبة ودعوات كبيرة للشفاء، كما شاركت فاتن الحلو مقاطع مصورة لها من عملها في السيرك.

كانت الصورة سببًا في فرحة محبي فاتن الحلو التي تخوض فترة صعبة في مرضها، وخاضت تجربة كبيرة في عالم الأسود، يشيدون بطيبتها وجدعنتها: «منورة يا أجدع خلق الله، ربنا يتمم شفاءك على خير يا رب»، «حمد الله على السلامه يا ست الكل»، ولكن لم ينتهِ مرض فاتن الحلو فهي لا تزال في فترة العلاج، وتنتظر دخول المستشفى مرة أخرى، ولكن يبدو أنها تريد التواصل مع جمهورها لفترة قصيرة من الوقت.

مرض فاتن الحلو

وبالنسبة لمرض فاتن الحلو، فبسبب تأخر المسح الذري لها، ما زال غامضًا حتى تستقر حالة السكر والضغط وبعدها تجري المسح الذري، إذ قالت إنها تتعرض باستمرار لدوخة وضيق التنفس وصعوبة في الحركة، وصلت إلى شبه غيبوبة، بحسب تصريحاتها السابقة لـ«الوطن»، كما أنّ الأطباء وجدوا خللًا في بعض الوظائف الحيوية بالجسم، وعدم انتظام الضغط والسكر وانخفاض نسب البروتينات في الجسم.

وفي تصريحاتها الأخيرة لـ«هُن» قالت «الحلو» قبل دخولها المستشفى: «هدخل المستشفى للمرة الرابعة خلال أيام، للقيام بالمسح الذري، ومعتقدش إنه بسبب دعامات القلب لأني مركباها من سنين، ولكن محدش عارف ولما السكر هيتظبط هنعرف».