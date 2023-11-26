هذا ما يحدث للجسم عند تناول طاجن من الكرشة في الشتاء؟.. 5 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكرشة أكلة شعبية شهيرة في مصر، وعند تناول طاجن من الكرشة في الشتاء، فإن الجسم يحصل على العديد من الفوائد الصحية، ويرجع ذلك لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة.

ووفقًا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبيى، فإن الكرشة قطعة من اللحم تأتي من بطانة معدة حيوانات المزرعة، بما في ذلك الأبقار والأغنام والماعز، ولقد استخدمته الثقافات حول العالم منذ فترة طويلة كمصدر صحي للبروتين.

ويتم تناول الكرشة بشكل شائع في أطباق مثل الحساء والأطعمة المتبلة والنقانق، والطواجن المطبوخة، بسبب رائحته المميزة ونكهته الخفيفة، ويتم دمجه مع الأطعمة اللذيذة الأخرى.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية لتناول طاجن من الكرشة في الشتاء:

١- تدفئة الجسم: تساعد الكرشة على تدفئة الجسم، وذلك لاحتوائها على دهون صحية تساعد على توليد الحرارة داخل الجسم.

٢- تعزيز المناعة:

تساعد الكرشة على تعزيز المناعة بسبب احتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن منها الحديد، والكالسيوم، وفيتامين أ.

٣- تقوية العظام:

تقي الكرشة من هشاشة العظام بسبب احتوائها على الكالسيوم، الذي يساعد على تكوين العظام، ومنع الهشاشة.

٤- الوقاية من فقر الدم

الكرشة غنية بفيتامين ب12، الذي يساعد على الوقاية من فقر الدم.

وعندما يكون جسمك مصابًا بفقر الدم، فإنه لا يحتوي على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين إلى أعضائك، وهذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الضعف.

٥- فقدان الوزن وإدارته

الكرشة غنية بالبروتين يمكن أن يساعدك على التحكم في شهيتك وإدارة وزنك.

علاوة على ذلك، فإن الكرشة منخفضة في السعرات الحرارية والدهون مقارنة بمصادر البروتين الحيواني الأخرى.

معلومات التغذية

تحتوي الحصة الواحدة المكونة من الكرشة المطبوخة على:

السعرات الحرارية: 80

البروتين : 10 جرام.

الدهون : 3 جرام.

الكربوهيدرات : 2 جرام.

السكر: 0 جرام

تعتبر الكرشة مصدراً ممتازاً لـ:

الحديد.

البوتاسيوم.

المغنيسيوم.

الكالسيوم.

الفوسفور.

كما ينصح بتناولها للأطفال وكبار السن، ولكن يجب مضغها جيدا في الفم.

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