بعد وفاة طارق عبدالعزيز.. أعراض تحذيرية تكشف الإصابة بالأزمة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

فارق الفنان طارق عبدالعزيز الحياة اليوم الموافق 26 من شهر ديسمبر، عن عمر يناهز الـ 55 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال تواجده في لوكيشن تصوير مسلسل و"بقينا اتنين".

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على الأعراض التي تنذر بخطر الإصابة بأزمة قلبية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Clevelandclinic".

أعراض الأزمة القلبية المفاجئة

1- فقدان الوعي المفاجئ.

2- زيادة ضربات القلب.

3- الشعور بألم صدر.

4- الشعور بالدوار.

5-ضيق في التنفس.

6- الشعور بالغثيان في المعدة.

7-التقيؤ.

ما الذي يسبب السكتة القلبية المفاجئة؟

عادة ما يتعرض الشخص إلى الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة، نتيجة التعرض لأسباب مختلفة، وتشمل ما يلي :

1- الإصابة بالرجفان البطيني مما يعيق عملية ضخ الدم.

2- الإصابة بمرض القلب التاجي.

3- الإصابة بأمراض القلب الخلقية، التي تكون منذ الولادة.

4- حدوث تغييرات في عضلة القلب نتيجة الإصابة بالمرض، أو عدوى.

5- التعرض لنشاط بدني شديد.

6- فقدان الدم.

7- سرعة ضربات القلب.

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