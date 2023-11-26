يزيل سموم الجسم.. عصير لن تتوقعه يحافظ على صحة القلب والدماغ ويقوي المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لجسم الإنسان الحصول على ما يحتاجه من الفيامينات المهمة من خلال تناول الفواكه والخضروات وكذلك العصائر الطبيعية، لكن هل تعرف أن هناك عصير يحافظ على صحة القلب والدماغ ويقوي المناعة؟.

وفقا لموقع onlymyhealth، فإن عصير البنجر يمكن أن يحافظ على صحة القلب والدماغ ويقوي المناعة، عند تناوله باعتدال.

صحة القلب

تناول كوب من عصير البنجر يوميا، يساعدك على تقليل إصابتك بأمراض القلب، حيث تتحول النترات الموجودة في البنجر إلى أكسيد النيتريك في الجسم، ما يعزز تمدد الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

كما تم ربط تناول عصير البنجر بانتظام بانخفاض ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض بالقلب.

صحة الدماغ

النترات الموجودة في البنجر تدعم صحة الدماغ، فزيادة تدفق الدم إلى الدماغ قد تعزز الأداء المعرفي، وهو ما يحققه يمنحه البنجر لجسمك عند تناوله.

تقوية المناعة

عصير البنجر يمنح الجسم الفيتامينات ومضادات الأكسدة، وبالتالي يساعد على تقوية جهاز المناعة، والحماية من الأمراض.

فوائد أخرى لـ عصير البنجر

تحسين عملية الهضم

نظرا لاحتواء البنجر على الألياف فإنه يعزز صحة الجهاز الهضمي عن طريق منع الإمساك ودعم صحة الأمعاء.

إزالة السموم

عصير البنجر يساعد في عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم، بفضل الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات.

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