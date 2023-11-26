3 أعراض تشير إلى الإصابة بـ سرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نادرًا ما يسبب سرطان البروستاتا أعراض حتى يصبح كبيرًا ويضغط على مجرى البول، وهذا يعني أنه عند ظهور العلامات، يكون المرض في مرحلة أكثر تقدمًا، لذا فإن اكتشاف العلامات وفحصها في أسرع وقت ممكن أمر ضروري، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال أخصائي الأورام البريطاني سانجاي ميهتا: "سرطان البروستاتا هو مرض نميل إلى رؤيته في الفئات العمرية الأكبر سناً، على الرغم من وجود استثناءات، كما هو الحال مع أي شكل من أشكال السرطان".

وأشار: "3 أعراض يمكن أن تظهر لدى كبار السن من الرجال، ويتعلق الأمر غالبًا بالأعراض البولية والتغيرات في كيفية التبول".

وتابع: "من ضمن العلامات الأخرى البقاء فترة من الوقت قبل التبول، وهذا شائع لدى الرجال الأكبر سنًا".

ومن ضمن الأشياء الأخرى التي ينصح الدكتور ميهتا بفحصها تشمل ضعف الانتصاب، والدم في البول، وآلام جديدة وغير مبررة في أسفل الظهر.

وأضاف: "هناك أعراض أخرى مثل الخمول وقلة الشهية، وغالبًا ما تحدث، لكن إذا استمر ذلك لبضعة أسابيع، فيجب استشارة الطبيب فورا.

وبمجرد رؤية طبيبك، الخطوة التالية ستتضمن إجراء فحص المستقيم للبروستاتا.

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