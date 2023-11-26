سر اعتزال طارق عبد العزيز الفن 7 سنوات قبل وفاته.. ما علاقة والدته؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، رحل الفنان طارق عبدالعزيز بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ في لوكشين التصوير، ليترك صدمة في قلوب محبيه ومتابعيه، فهو من الفنانين الذين اشتهروا بالأدوار الكوميدية وظهر في العديد من الأعمال الشهيرة، لكنه في بدايته على الرغم من الشهرة التي كانت على أبوابه ودراسة الفن على مسرح كلية الحقوق جامعة القاهرة التي قابل فيها كبار النجوم، منهم الفنان الراحل خالد الصاوي، لكنه لم يكمل المسيرة واعتزل لمدة 6 سنوات قبل شهرته بسبب والدته.

سر اعتزال طارق عبدالعزيز الفن 7 سنوات قبل وفاته

كانت بداية الفنان طارق عبد العزيز في جامعة عين شمس التي درس فيها الحقوق وهوى المسرح لكنه لم يحب مسرحها، لينتقل بعدها لحقوق القاهرة وهدفه الوصول لمسرحها العريق، ومع بداية احترافه للفن كانت والدته عائقًا في استكمال مسيرته لكنها فيما بعد أصبحت أكبر داعميه، بحسب حديث سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي في «واحد من الناس»: «كنت في حقوق عين شمس شوفت المسرح معجبنيش، وانتقلت لجامعة القاهرة وفي مسرح حقوق القاهرة لقيت عالم تاني، ومجموعة من الفنانين الكبار منهم المرحوم خالد صالح والفنان محمد هنيدي، بدأت أحترف بدري وكان في فلوس ومبالغ مبهرة وكانت أمي تقولي أنا مش مرتاحة متجبليش فلوس من الفن، حسيت إني بعمل حاجة أنا متأكد أنها صح بس إرضاء لها بقى اعتزلت، وحسن الجرتلي يكلمني مرضاش وتوقفت 6 أو 7 سنين بدون اقتناع وكنت بعمل مسرحيات بدون احتراف وفي قصور الثقافة، وبعدين بقت هي أكتر حد يشجعني».

ماذا قال عن زوجته؟

وخلال اللقاء ذاته لم ينس الفنان الراحل طارق عبد العزيز دور زوجته، وكيف تعرف عليها، قائلًا إنه تعرف عليها في الوقت الذي اعتزل فيه الفن: «في السنين دي إتجوزت عن حب وخلفت معتصم وهي من بيت طيب وكانت أروع ما أتخيل ومسددة في علاقات مع الناس بحدود».