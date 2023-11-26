زفاف القرن يهز السوشيال ميديا وتكلفته تخطت المليار جنيه.. فمن أصحابه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الهوس بإقامة حفلات الزفاف الخيالية أمر يقدم عليه الكثيرون بمختلف أنحاء العالم، وهو ما جاء مؤخرًا بما عرف بـ زفاف القرن بين العروسين الأمريكيين مادلين بروكواي وجاكوب لاجرون، حيث تخطت تكلفته الإجمالية 50 مليون دولار، وأقيم الحفل لمدة 5 أيام بعدد من المناطق المختلفة بالعاصمة الفرنسية باريس.

من هم أصحاب زفاف القرن؟

نظرًا للتكلفة الخيالية التي جاء بها حفل الزفاف الضخم، تم وصفه من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ«زفاف القرن»، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين صفحات التواصل الاجتماعي، ومحاولة معرفة من أصحابه من العروسين.

ومادلين بروكواي العروس بحفل الزفاف الخيالي هي وريثة وكالة لبيع السيارات العالمية بولاية فلوريدا الأمريكية، وتبلغ من العمر 26 عامًا، بينما جاكوب لاجرون زوجها هو شاب فرنسي غير معروف بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنهما اشتهرا مؤخرًا في جميع أنحاء العالم بسبب زفافهما الكبير، حسبما ذكرت شبكة «ndtv» العالمية.

وورثت العروس البالغة من العمر 26 عامًا، الكثير من المال من تجارة السيارات الخاصة بعائلتها، وكانت وثقت عددا من لقطات حفل زفافها عبر حسابها الرسمي بمنصة الفيديوهات «تيك توك».

تفاصيل حفل «زفاف القرن»

ووثقت شبكة «ndtv» العالمية أن حفل زفاف القرن أقيم لمدة 5 أيام متواصلين بعاصمة النور باريس، وبلغت تكلفته نحو 59 مليون دولار، ما يعادل مليار و900 مليون جنيه مصري.

وأحيا حفل الزفاف الخيالي الفرقة الغنائية العالمية الشهيرة «مارون 5»، فيما أقيم حفل عشاء ترحيبي لاستقبال المدعوين في دار الأوبرا بباريس، بينما أقيم حفل الغداء في جناح «شانيل هوت كوتور»، وأقيمت ليلة أخرى تم وصفها بألف ليلة وليلة في قصر فرساي.

وارتدت العروس ملابس فاخرة طوال أيام الاحتفالات بحفل زفافها، وشملت تكاليف حفل الزفاف نقل الضيوف بطائرات خاصة، واستئجار قصر فرساي الشهير، وإقامة حفل خاص لفرقة «مارون 5»، ووضع الكثير من الزهور الفاخرة في كل مكان.

تحضيرات العروس لحفل الزفاف

وتلقت الشابة البالغة من العمر 26 عاما معاملة كبار الشخصيات طوال أسبوع تقريبًا، شملت وجود سائقًا خاصًا، وفريقًا كبيرًا لتصفيف الشعر والامكياج للتأكد من أن «مادلين» ستبدو مثالية في كل مناسبة، وعدد من مصممي الأزياء، ومجموعة من المصورين المحترفين الذين تابعوها في كل خطواتها.

وقامت «مادلين» بتوثيق زفافها ومشاركته على حسابها الرسمي بـ«تيك توك»، حيث انتشرت مقاطع الفيديو على نطاق واسع، وحصلت على مئات الآلاف من المشاهدات، وتركت الكثير من الناس يتساءلون «من هما مادلين وجاكوب؟» وكيف تمكنا من إقامة أكثر حفلات الزفاف تكلفة في المائة عام الماضية؟.