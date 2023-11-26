دعاء الخروج من المنزل.. يجلب الرزق ويقي من الشيطان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.. دعاء الخروج من المنزل، يردده العديد من المسلمين قبل ترك منازلهم والتوجه للعمل، أو الخارج بوجه عام، داعيين الله عز وجل، السداد والتوفيق، والسلامة في البدن والصحة، والعودة سالمين غانمين، كما تحرص دومًا الأمهات على ترديده لأطفالهن قبل كل صباح.

دعاء الخروج من المنزل

ويرصد «هُن» في السطور التالية، دعاء الخروج من المنزل، احفظيه وردديه دومًا في كل صباح.

دعاء الخروج من المنزل صباحًا

دعاء الخروج من المنزل في صباحًا، ورد عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أنه حرص دومًا على ترديد دعاء الخروج من المنزل عند الخروج من منزله، فكانت بين الوصايا النبوية ذكر الله دومًا قبل الحروج من المنزل.

ومن دعاء الخروج من المنزل: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أُُضل، أو أذل أو أُذل، أو أظلم أو أُظلم أو أجهل أو يُجهل علىَّ"، حيث أكد الرسول الكريم أن من قاله حينما يخرج من منزله كان عليه من الله وحافظًا ولا يقربه شيطان، ويقول له قائل: "شفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان».

في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟».

دعاء الخروج من المنزل للأطفال

وفي دعاء الخروج من المنزل للأطفال، نقول: «اللهم علّم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين».

- «اللهم احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبّب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».

-«اللهم افتح على أولادى فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».

دعاء الدخول والخروج من المنزل

يقول المسلم إذا دخل بيته، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: «لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ». وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يُذْكَرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.

فيما روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَا بُنَيَّ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ.

فوائد دعاء الخروج من المنزل

وتكمُن فوائد دعاء الخروج من المنزل، في كونها سُنَّة كريمة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، وردت على لسان أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قائلة: «ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قطُّ إلا رفع طَرْفَهُ إلى السماء فقال: « اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أُُضل، أو أذل أو أُذل، أو أظلم أو أُظلم أو أجهل أو يُجهل علىَّ»

بينما تكون الفائدة الثانية من دعاء الخروج من المنزل، هي الوقاية من الشيطان، كما ورد برواية أنس بن مالك رضي الله عنه، فحافظ على ترديد: (بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.. اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَو أُضَلَّ، أَو أَزِلَّ، أَو أُزَلَّ، أَو أَظْلِمَ، أَو أُظْلَمَ، أَو أَجْهَلَ، أَو يُجْهَلَ عَلَيَّ) عند الخروج من المنزل

دعاء الخروج من المنزل للرزق

- اللهم انت حسبي ونعم الوكيل في كل أمر مم أموري

- اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

- اللهم رزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما .

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي .