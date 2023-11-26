4 طرق منزلية لعلاج البرد سريعا وطرق الوقاية.. «خلطة الزنجبيل سحر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع استقبال فصل الشتاء، تبحث الأمهات عادة عن طرق منزلية لعلاج البرد سريعا وطرق الوقاية، من واحد من أبرز الأمراض التي تصيب الأطفال خلال أشهر الصيف، بسبب اضطرابات الطقس، وتغير درجات الحرارة، مع سقوط الأمطار ومجيء الرياح المحملة بالأتربة، التي تنتهي بإصابة الأطفال نزلات البرد.

طرق منزلية لعلاج البرد سريعا وطرق الوقاية

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طرق منزلية لعلاج البرد سريعا وطرق الوقاية، وفقًا للموقع الطبي «مايو كلينيك»

1. الراحة:

أعطِ جسمك الراحة الكافية للتعافي، وخصوصاً عن طريق النوم الكافي.

2. تناول السوائل

تناول السوائل بكميات وافرة، مثل الماء والعصائر الطبيعية، والشاي الدافئ بالليمون والعسل، حيث يساعد على تخفيف الاحتقان وتهدئة الحلق، أو قم تحضير مشروب الزنجبيل بإضافة شرائح من الزنجبيل الطازج إلى الماء المغلي، ويمكن إضافة العسل أو عصير الليمون لتحسين الطعم.

3. البخار والاستنشاق:

احتساء البخار يمكن أن يخفف من احتقان الأنف، لذا استنشق بخار الماء الساخن عند إضافة بعض قطرات الزيوت العطرية كالنعناع أو اليانسون أو القرنفل.

الاستحمام بالماء الساخن أو الاستقرار في غرفة الحمام الساخنة لبضع دقائق يمكن أن يساعد في تخفيف الاحتقان.

4. تناول الأطعمة المقاومة للبرد:

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الخضروات الورقية والفواكه الطازجة.العسل يُعتبر مضادًا طبيعيًا للبكتيريا ويساعد في تهدئة الحلق وتخفيف السعال.

وصفات طبيعية لعلاج البرد

ويرصد «هُن» عدة وصفات طبيعية لعلاج البرد

الليمون بالعسل

يساعد الليمون على تهدئة التهابات الجهاز التنفسي، وعلاج نزلات البرد، قم بغليان كوب من الماء مع الليمون والعسل.

خليط الزنجبيل والقرفة

قم بتحضير خليط الزنجبيل والقرفة على كوب ماء ساخن مع تحليته بالعسل.

حبة البركة

يتناول كوب من الحليب مع حبة البركة يوميا لتقوية جهاز المناعة.

الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على علاج نزلات البرد، لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

طرق الوقاية من البرد:

الوقاية تلعب دورًا مهمًا في منع الإصابة بالأمراض، ولكن في حالة استمرار الأعراض أو الشعور بتدهور الحالة الصحية، يجب استشارة الطبيب. ، وإليك أبرز طرق الوقاية

تناول الأغذية الصحية:

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن يساهم في تقوية جهاز المناعة.

غسل اليدين بانتظام:

استخدم الصابون والماء لغسل اليدين بانتظام لمنع انتقال الفيروسات.

تجنب الاقتراب:

تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالبرد والحفاظ على مسافة آمنة.

تنظيف الأسطح:

نظف الأسطح المشتركة في المنزل بانتظام للحد من انتقال الفيروسات.