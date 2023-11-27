الامارات | «ميراثنا القدس» يعرض 88 لوحة كاريكاتيرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة إسطنبول افتتاح معرض خاص لمسابقة «ميراثنا القدس» الدولية للرسوم الكاريكاتيرية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أمس. وافتتح المعرض في مركز الثقافة والفنون التابع لـ«مسجد تقسيم»، تحت إشراف جمعية «ميراثنا القدس» التركية. ويتضمن المعرض لوحات أصلية فازت بالمراكز الأولى في المسابقات التي نظمتها الجمعية منذ 2017.

وقال رئيس الجمعية، محمد دميرجي، إن الفعالية تهدف إلى نشر قضية المسجد الأقصى والقدس إلى الإنسانية كلها والعالم أجمع. وأوضح أن الجمعية تعرّضت لضغوط إسرائيلية بسبب تنظيم المسابقة.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي لرسامي الكاريكاتير أحمد ألطان، إن المسابقة تشهد مشاركة من مختلفة أنحاء العالم. وأكد أن المشاركين في المسابقة ينتمون إلى أديان وأمم مختلفة في العالم. ومن المقرر أن تعرض الفعالية في مسجد تقسيم 88 لوحة حتى السابع من ديسمبر المقبل.