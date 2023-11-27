الامارات | إنسان آلي يعدل مساره

شكرا لقرائتكم خبر عن إنسان آلي يعدل مساره والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأميركية (أمازون دوت كوم) إيجاد وظيفة جديدة لإنسانها الآلي (أسترو)، الذي أطلقته منذ عامين للقيام بالأعمال المنزلية، لكنه لم يحقق إلا نجاحاً محدوداً. وبدأت «أمازون» استخدام (أستروا) ككلب حراسة يقوم بالدوريات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن جاءت ردود أفعال المستخدمين غير مرحبة.
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