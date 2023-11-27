الامارات | أسباب تساقط الشعر.. عضوية ونفسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجع عضو الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية، البروفيسور يورج فاولهابر، تساقط الشعر إلى أسباب عدة، على رأسها العامل الوراثي وسوء التغذية، مثل نقص الحديد والزنك.

وأوضح أن «تساقط الشعر قد يرجع أيضاً إلى بعض الأمراض كأمراض الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية)، أو متلازمة تكيس المبايض. كما يحدث تساقط الشعر بسبب الندبات أو فقدان الأنسجة (ضمور) في منطقة الرأس، على سبيل المثال، نتيجة الذئبة الحمامية والصدفية وتصلب الجلد (الثعلبة الندبية) والالتهابات الفطرية أو البكتيرية».

وتشمل أسباب تساقط الشعر العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي في إطار علاج السرطان.

وقد لا يرجع تساقط الشعر إلى أسباب عضوية، وإنما إلى أسباب نفسية، مثل التوتر النفسي المستمر والاكتئاب.

وشدد البروفيسور فاولهابر على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة في حال تساقط الشعر بمعدل يزيد على 100 خصلة يومياً، لتحديد السبب الحقيقي والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

. العامل الوراثي وسوء التغذية، مثل نقص الحديد والزنك على رأس العوامل.