لايف ستايل

الامارات | «الفواق».. متى يتطلب استشارة الطبيب

0 نشر
برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفواق».. متى يتطلب استشارة الطبيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للأمراض الباطنة بأن «الفواق» (الحازوقة) له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما خطير.

وأوضحت أن الأسباب البسيطة لـ«الفواق» تكمن في تمدد المعدة بسرعة كبيرة (مثلاً بسبب تناول طعام أكثر من اللازم، أو بسرعة كبيرة جداً، أو ابتلاع الكثير من الهواء أثناء تناول الطعام)، وشرب المشروبات الغازية، والتغيّرات المفاجئة في درجة الحرارة (مثلاً بسبب المشروبات أو الأطعمة الباردة أو الساخنة).

وأضافت الجمعية الألمانية أن الأسباب البسيطة لـ«الفواق» تشمل أيضاً الانفعالات، مثل: التوتر والحماس والعصبية.

وأشارت إلى أن «الفواق» قد يرجع إلى أمراض، مثل: (قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر وفتق الحجاب الحاجز والارتجاع المريئي والتهاب الحنجرة والتهاب البنكرياس وتضخم الطحال وتضخم الكبد وتضخم الغدة الدرقية والالتهاب الرئوي والتهاب عضلة القلب)، إضافة إلى مرض التصلب المتعدد ومرض الباركنسون (الشلل الرعاش). لذا ينبغي استشارة الطبيب في حالة استمرار «الفواق» لمدة تزيد على 48 ساعة، وذلك لإجراء الفحوص الطبية اللازمة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الفواق المستمر، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

. إجراء الفحوص الطبية يحدد السبب الحقيقي الكامن وراء «الفواق» المستمر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا