الامارات | البشرة في الشتاء فريسة للجفاف.. نصائح للحفاظ على نضارتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعرض البشرة للعديد من عوامل الإجهاد خلال فصل الشتاء، مثل برودة الطقس في الخارج وجفاف الهواء في الداخل، ما يجعلها تقع فريسة للجفاف، ومن ثم تفقد مظهرها الجمالي الرقيق.

وأوردت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال، أنه يمكن مواجهة مشكلة جفاف البشرة في الشتاء من خلال روتين العناية الصحيح، موضحة أن أولى خطوات الروتين تتمثل في التنظيف الصحيح للبشرة، إذ ينبغي استعمال مستحضر تنظيف لطيف لا يحتوي على مواد تتسبب في تهيج البشرة.

ويُعدّ حليب التنظيف مناسباً لهذا الغرض، إذ يساعد على التخلص من الأوساخ وقشور الجلد الميتة بشكل يحافظ على البشرة. ويراعى أيضاً غسل الوجه بماء فاتر وليس ساخناً، مع تجفيف البشرة بواسطة منشفة برفق وليس بعنف.

وأضافت المجلة أنه ينبغي بعد تنظيف البشرة استعمال سيروم مرطب، يحتوي مثلاً على حمض «الهيالورونيك».

وبعد ذلك، يتم تطبيق كريم عناية نهاري غني بمواد مرطبة، مثل: «النياسيناميد» و«السيراميد». ومن المهم استخدام كريم عناية ليلي غني بمواد مرطبة، إذ يدعم عملية تجدد الخلايا الطبيعية.

ومن الضروري تطبيق ماسك غني كل أسبوعين، مع مراعاة أن يحتوي الماسك على مواد فعالة، مثل: «النياسيناميد» و«فيتامين C» وحمض «الهيالورونيك». وإذا كانت البشرة جافة للغاية، فيمكن حينئذ تطبيق ماسك يحتوي على زبدة الشيا.

وأشارت Instyle إلى أهمية العناية بالبشرة حول العين بواسطة سيروم يحتوي على مادة مرطبة مثل حمض «الهيالورونيك».