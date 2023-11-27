الامارات | دراسة يابانية: «الوسابي» قد يفيد ذاكرة كبار السن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة أن «الوسابي» أو «الفجل الياباني»، وهو نوع من التوابل اليابانية التقليدية وبهارات السوشي الشهيرة، قد يكون مفيداً في تحسين ذاكرة كبار السن وقدراتهم الإدراكية.

وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية أن الدراسة، التي أجرتها شركة «كينجيروشي» اليابانية لصناعة الأغذية بالاشتراك مع جامعة توهوكو، ركزت على نوع من زيت الخردل يسمى (هيكسارافان) الموجود بكميات صغيرة في جذور نبات «الوسابي».

وتناولت الدراسة ما إذا كان للمركب، المعروف بالفعل بأن له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات على الجسم، تأثير إيجابي في الوظيفة الإدراكية للبالغين الأصحاء الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر. وجرى الاختبار على مجموعة من 72 شخصاً بالغاً يتمتعون بصحة جيدة تراوح أعمارهم بين 60 و80 عاماً، إذ جرى تقسيمهم إلى مجموعتين، تناولت إحداهما 0.8 ملليغرام من «الهيكسارافان» كمكمل غذائي يومياً، أي ما يعادل خمسة غرامات من جذور «الوسابي»، لمدة 12 أسبوعاً، بينما أعطيت المجموعة الأخرى جرعة وهمية.

وأظهرت الاختبارات بعد التجربة أن المجموعة التي تناولت المكملات أظهرت تحسناً ملحوظاً في ذاكرتها العرضية والعملية، مقارنة بالمجموعة التي تناولت الجرعة الوهمية.

72 شخصاً بالغاً يتمتعون بصحة جيدة أجريت عليهم الدراسة.