الامارات | حفل موسيقي في جامعة هندية ينتهي بمأساة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أودى تدافع خلال مهرجان موسيقي في إحدى الجامعات بجنوب الهند، أول من أمس، بحياة ما لا يقل عن أربعة طلاب كما أسفر عن إصابة 60 آخرين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء «برس ترست» الهندية.

وقعت الكارثة في جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا بولاية كيرالا، حيث كان الطلاب يستمتعون بحفل موسيقي على الهواء مباشرة، والذي توقف بسبب الأمطار، ما دفع الجمهور إلى الفرار بحثاً عن مأوى، ليقع التدافع.

وذكر موقع إنديان إكسبريس الإخباري الإلكتروني أن شخصين على الأقل من بين المصابين في حالة حرجة.