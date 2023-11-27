الامارات | طبيبة إماراتية تعشق الهجن.. في الصدارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع مهرجان الشيخ زايد، نظّم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث شوطاً من سباق ماراثون رحلة الهجن، في مضمار سباق الوثبة للهجن، الذي امتد إلى كيلومترين، وقُسّم إلى فئتين، رجالاً وسيدات.

وشهد مشاركة 24 متسابقاً سبقت لهم المشاركة في عدد من الماراثونات التي تقام دورياً لهم، بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى جانب مشاركتهم في رحلة الهجن، إذ تعلموا مهارات ركوب الهجن وقيادتها وكيفية التعامل معها، بإشراف مدربين مختصين من المركز.

وحققت الطبيبة الإماراتية، حمدة عبدالله حمدان، المركز الأول في السباق، على المطية «الخرم»، وجاءت في المركز الثاني الصينية أليكسيس بفارق ضئيل على المطية «الشبابي الأصفر»، وفي المركز الثالث الأميركية مريم على ظهر المطية «شيبوب».

وفي فئة الرجال، تمكّن الفلبيني ناتانيل الابيد من تحقيق المركز الأول على المطية «الورل»، وجاء في المركز الثاني البريطاني ويليام على المطية «القرهود»، وفي المركز الثالث البريطاني سيد نوشداني على المطية «الأبيض».

وتوج مدير عام اتحاد سباقات الهجن، عبدالله مبارك المهيري، الحاصلين على المراكز الأولى، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك.

وقالت الطبيبة الإماراتية حمدة عبدالله حمدان «لقد سبق لي وأن توجّت على هذا المضمار في مهرجان الوثبة للهجن العربية الأصيلة الموسم الماضي». وأضافت «تربطني علاقة خاصة جداً مع الهجن، حيث أمضي الكثير من وقت فراغي في رعايتها والاهتمام بها، إذ ترعرعت في بيئة تعشق الهجن، وتعتبره أحد كنوز الوطن».