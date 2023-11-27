الامارات | تنافس ومرح وسط جبال ووديان حتا الخلابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطب سباق «سبارتن حتا»، أحد أصعب سباقات التحمُّل في العالم، أكثر من 3500 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار، من بينهم 900 متسابق من خارج الدولة، استمتعوا بالمنافسة وسط جبال ووديان منطقة حتا الخلابة، في ظل حضور جماهيري تجاوز 5000 متفرج، تابعوا منافسات السباق الذي نظمه مجلس دبي الرياضي.

ويأتي سباق «سبارتن حتّا» ضمن الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في منطقة حتّا، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مكانة هذه المنطقة المتفردة وجهة نموذجية لسياحة المغامرات وبطولات التحدي، وفي إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير المنطقة بشكل عام، وتعزيز جاذبيتها وجهة سياحية ورياضية نموذجية، في ضوء ما تمتلكه من مقومات تجمع بين عناصر جمال البيئة الطبيعية من جبال وسهول وأجواء استثنائية، في إطار رؤية شاملة لترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وشارك عدد كبير من موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة في السباق الذي تضمن منافسات ضمن ثلاث فئات: نصف ماراثون المحترفين لـ21 كيلومتراً، وفئة السوبر لمسافة 10 كيلومترات، وفئة السبرنت لخمسة كيلومترات، وفئة خاصة بالأطفال.

وامتد سباق السرعة (سبارتن سبرنت) لخمسة كيلومترات، وتضمن ما بين 20 و23 عقبة، منها الوحل والنار والحوائط والأسلاك الشائكة، بينما امتد سباق الوحش (سبارتن بيست) إلى 21 كيلومتراً، وتضمن ما بين 30 و35 عقبة، لاختبار قدرة المتسابق على التحمل والمثابرة والتركيز أيضاً، فيما امتد السباق الثالث لـ1.5 كيلومتر وهو «سبارتن جونيور» المخصص للأطفال والناشئين من أربعة أعوام إلى 15 عاماً، وتضمن ما بين سبع عقبات و14 عقبة، وكان التركيز فيه على اللعب الجماعي والمرح والتوغل بالوحل.