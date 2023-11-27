أول ظهور للطفل الفلسطيني عبود بطاح بعد اختفاء طويل.. «ما زلنا أحياء»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد انتشار حالة من القلق بين متابعيه بعدما اختفى اختفاءًا تامًا عن حساباته الرسمية على السوشيال ميديا على مدار 17 يومًا متواصلين، ظهر الطفل الفلسطيني عبود بطاح الذي اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي بـ«أصغر مراسل في العالم» من جديد، في مقطع فيديو ليطمأن جمهوره عليه.

أحدث ظهور لـ عبود بطاح بعد الاختفاء

وظهر الطفل الفلسطيني عبود بطاح بعد 17 يومًا من اختفائه المفاجئ في مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عبر خلاله عن شعوره بالحزن بسبب نقص الموارد الحياتية في قطاع غزة، فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات ببلدته.

وخلال الفيديو لم يكشف «بطاح» عن سبب اختفائه بعد، إذ اكتفى بنقل الأحداث كعادته من قطاع غزة، معبرًا عن غضبه بسبب إجبار أهالي غزة على النزوح للجنوب، موجهًا رسالة للعدوان الإسرائيلي قائلًا: «يا بتقتلونا يا بتمشوا وتسيبونا»، مختتمًا حديثه بدعابة بعبارته الشهيرة: «والوضع لسه آيس كوفي على الآخر».

كما دون عبود بطاح عبر خاصية القصص القصيرة «ستوري» منشورا قال خلاله: «ما زلنا أحياء».

وسرعان ما تفاعل الآلاف من المتابعين مع عودة عبود بطاح للظهور مرة أخرى مهللين بالسعادة، كما تفاعل أيضًا الفنان أكرم حسني مع ظهوره معلقًا له: «عبود» مع وضعه رموز تعبيرية توحي بالسعادة.

قلق بسبب اختفاء عبود بطاح

آلاف التعليقات كان شنها متابعي الطفل الفلسطيني عبود بطاح عبر آخر فيديو له بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، الذي قام بنشره في يوم 9 نوفمبر الجاري أي قبل 19 يومًا، وظهر خلاله وهو يداعب متابعيه على طريقته الخاصة.

وكانت ظهرت حالة القلق الشديدة بشأن اختفاء عبود بطاح، فجاء من بين تعليقات متابعيه: «ماذا بينك وبين الله يا فتى حتى تتعلق بك قلوب الملايين، تنتظرك بلهفة وتدعو لك بصدق وتشتاق لسماع أخبارك»، «في أي حدا يطمنا على عبود؟ مستحيل كل هالوقت ما دبر إنترنت لو 5 دقايق يطمنا عليه»، «حد يعرف حاجة عن عبود مختفي فترة كبيرة الله يجعله خير»، «يا ربي يا عبود الله يرزقك تليفون جديد تقدر تطمنا منه الله يحفظك وتصير أقوى صحفي بالدنيا».