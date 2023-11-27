هذا ما يحدث لجسمك عند تناول المكملات الغذائية.. تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -هند سامي

سواء كانت في خزانة الأدوية الخاصة بك أو في حقيبة الأيد، إذا كنت واحدًا من الذين يتناولون الفيتامينات أو المكملات الغذائية كل يوم، ربما تحاول مكافحة نقص الفيتامينات أو تقليل خطر الإصابة بأمراض معينة أو ربما تشعر بالإهتمام بعد تناول مكمل ساعد من تحسين صحتك.

يوضح جيفري ميلستين، طبيب في مستشفى بنسلفانيا بالولايات المتحدة للطب الباطني في وودبيري هايتس وفقا لموقع" Penn Medicine".

أن على الرغم من أن العديد من المكملات الغذائية المفيدة بالتأكيد لصحتك، التي تأتي في أشكال عديدة سواء كان في شكل حبوب أو مسحوق أو سائل، فإن هدف المكملات الغذائية غالبًا ما يكون هو نفسه لتكملة لنظامك الغذائي للحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية وتعزيز الصحة.

هل المكملات الغذائية تستحق تناولها؟

قال الدكتور ميلستين، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي هناك أدلة على أن بعض المكملات الغذائية يمكن أن تفيد صحتك العامة مع القليل من المخاطر أو عدم وجودها على الإطلاق، فالمكملات الغذائية الشائعة التي قد تفيد صحتك تشمل:

فيتامين ب 12، الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة خلايا الدم والأعصاب،

حمض الفوليك، الذي يمكن أن يقلل من العيوب الخلقية عند تناوله من قبل النساء الحوامل،

فيتامين د، الذي يمكن أن يقوي العظام

و ايضا الكالسيوم الذي يمكن أن يعزز صحة العظام،

الفيتامينات C و E، والتي يمكن أن تمنع تلف الخلايا، وأميغا3 الذي يمكن أن يدعم صحة القلب، وفيتامين أ و الزنك، الذي يمكن أن يعزز صحة الجلد.

أضاف ميلستين، أن على الرغم من حجم الأبحاث التي تم إجراؤها على المكملات الغذائية، فإن الأدلة العلمية ليست واضحة تمامًا، فيجب أن تضع في اعتبارك أن معظم الدراسات التي أجريت تقول أن الفيتامينات المتعددة لن تجعلك تعيش لفترة أطول، أو تقلل من فرص الإصابة بالأمراض، مثل أمراض القلب أو السرطان أو مرض السكري،

في معظم الحالات، من غير المرجح أن تشكل الفيتامينات المتعددة أي مخاطر صحية ومع ذلك، من المهم توخي الحذر عند وضع أي شيء في جسمك، وأن من الممكن قد تتفاعل المكملات الغذائية مع الأدوية الأخرى التي تتناولها أو تشكل مخاطر إذا كنت تعاني من حالات طبية.

أشار ميلستن، أهم شيء يجب أن تكون ذكيًا عند اختيار المكملات الغذائية، فتناول المكملات الغذائية تكون حسب التوجيهات للطبيب الخاص بك، وتذكر أن مصطلح "طبيعي" لا يعني بالضرورة آمن وأنه لاشيء يفوق القوة الغذائية للنظام الغذائي الصحي الغني بالعناصر الغذائية.

أوضح ميلستين المقصود من المكملات الغذائية أن تكون مكملة، فلا ينبغي أبدًا استخدام المكملات الغذائية بدلاً من الطعام الحقيقي، فلا تقلل من شأن ما يمكن أن تقدمه لك السلطة المليئة بالعناصر الغذائية مقارنة باقراص الدواء.

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