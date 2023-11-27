كيف تمنع ملابسك من الانكماش في الغسالة باستخدام آيفون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد الغسيل من المهام المنزلية الشاقة التي يمكن أن تصبح محبطة بسهولة، خاصةً عندما تجد أن ملابسك المفضلة قد انكمشت في الغسالة، ولكن هناك حيلة بسيطة على آيفون يمكن أن تساعدك في الحفاظ على ملابسك سليمة.

ووفقًا لما جاء في صحيفة ميرور البريطانية، فإنه تم مشاركته على إنستجرام، كشفت إحدى منشئي المحتوى عن كيفية استخدام ميزة "التحكم في المنزل" على آيفون لضبط درجة حرارة الغسالة، ويمكن أن تساعدك هذه الميزة في الحفاظ على ملابسك من الانكماش عن طريق تحديد درجة حرارة الغسيل المثلى لنوع القماش.

وفي المقطع، يشرح براد كانينغ أن "هذا سوف يذهلك"، ويضيف أنه في حين أن الجميع على دراية بـ "الرموز المجنونة" الموجودة على ملصقات العناية المثبتة على جميع ملابسنا، إلا أن هناك "خدعة صغيرة" يمكنك القيام بها للاستفادة منها.

ويوضح براد "امسك هاتفك وافتح الكاميرا وبعد ذلك التقط صورة جميلة وقريبة للعلامة التي تريد معرفة المزيد عنها. ويضيف: "أنا أستخدم عدسة الماكرو"، قبل أن يوضح أنه عند النظر إلى الصورة التي التقطتها بعد ذلك، يجب أن يكون هناك رمز الغسالة "في الأسفل مباشرة".

ويستكمل براد "إذا ضغطت على ذلك الرمز، سيظهر خيار في إعدادات الصورة يعرض عليك "البحث عن العناية بالغسيل، وعندما تضغط عليه تظهر النتائج التي توضح لك ما تعنيه بالضبط".

الحيلة التي وصفها براد بأنها رائعة متوفرة فقط على آيفون إس أي أو الإصدارات الأحدث وستحتاج إلى استخدام iOS 16 أو 17.