آي لاينر لون القرفة.. إطلالة طبيعية تتسم بالدفء والهدوء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

مع اقتراب فصل الشتاء، تبحث النساء عن صيحات مكياج جديدة تتناسب مع الأجواء الباردة، ومن أحدث صيحات مكياج شتاء 2023-2024 هو الآي لاينر بلون القرفة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الآي لاينر يتألق بلون البني متوسطاً، يمتاز بطابع ناعم ودافئ، ويمنح البشرة الفاتحة مظهراً يشع نضارة وحيوية، كما يمنح العيون المتعبة مظهراً مشرقاً ويجعل الصغيرة منها تبدو أكبر حجماً.

واستكملت المجلة أنه يغازل في المقام الأول العيون الزرقاء، ويبدو رائعاً مع العيون ذات اللون الأخضر أو البني أو العنبري.

وأضافت المجلة أنه يمكن وضعه على خط الرموش العلوي أو السفلي، لافتة إلى أنه يبدو في قمة الجاذبية والسحر في إطار مكياج العيون "السموكي"، بالاشتراك مع ظلال الجفون، التي تتألق بدرجات البني، أو الذهبي، أو البرونزي.

ويغازل الآي لاينر لون القرفة في المقام الأول العيون الزرقاء، ويبدو رائعاً مع العيون ذات اللون الأخضر أو البني أو العنبري.