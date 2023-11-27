كيف تحافظ على شعرك صحيًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تساقط الشعر مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الناس، سواء الرجال أو النساء. هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر، منها الأسباب الوراثية والصحية والنفسية.

وقال البروفيسور يورغ فاولهابر، عضو الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية، إلى أن الأسباب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هي:

العامل الوراثي: وهو السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر عند الرجال، ويحدث عندما تصبح بصيلات الشعر حساسة لهرمون التستوستيرون.

سوء التغذية: يمكن أن يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد والزنك، إلى تساقط الشعر.

بعض الأمراض: يمكن أن تؤدي بعض الأمراض، مثل أمراض الغدة الدرقية وأمراض المناعة الذاتية والسرطان، إلى تساقط الشعر.

الأسباب النفسية: يمكن أن يؤدي التوتر والقلق والاكتئاب إلى تساقط الشعر.

ويشدد البروفيسور فاولهابر على ضرورة استشارة الطبيب عند تساقط الشعر بمعدل يزيد عن 100 خصلة يومياً، وذلك لتحديد سببه الحقيقي، والعلاج في الوقت المناسب.